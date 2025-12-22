Croazia, albero di Natale sul fondo del lago Jarun

Alcuni sub hanno immerso un albero di Natale sul fondo del lago Jarun, alla periferia di Zagabria, in Croazia. L’iniziativa è stata realizzata da tre membri di un club di sport subacquei, travestiti da Babbo Natale. Si tratta di una tradizione che va avanti da circa dieci anni nella capitale croata. Un rito simile si è svolto negli stessi giorni anche nel lago di Ohrid, in Macedonia del Nord.