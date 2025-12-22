Offerte Sky
Guatemala, Babbo Natale si cala da un ponte per i bambini

Mondo

Un vigile del fuoco si è calato da un ponte alto circa 70 metri, vestito da Babbo Natale, per consegnare regali ai bambini di un sobborgo a nord di Città del Guatemala. L’iniziativa è stata organizzata per sostenere famiglie a basso reddito durante le festività. I doni sono stati raccolti grazie a donazioni nei comandi dei vigili del fuoco del Paese. L’evento si ripete da anni ed è diventato una tradizione locale legata al periodo natalizio.

