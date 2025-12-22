Offerte Sky
Serbia, proteste studentesche contro pressioni università

Mondo

Migliaia di attivisti e studenti hanno manifestato nel sud-ovest della Serbia contro presunte interferenze politiche negli atenei. La protesta, la prima di questo tipo a Novi Pazar, denuncia sanzioni contro studenti e docenti coinvolti nelle mobilitazioni. Il movimento è nato dopo il crollo di una stazione ferroviaria a Novi Sad che causò numerose vittime. I manifestanti chiedono le dimissioni dei vertici universitari e accusano il governo di corruzione e controllo politico.

