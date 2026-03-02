Offerte Sky
Iran, forti esplosioni vicino a impianto nucleare di Isfahan. L'Aiea: possibili radiazioni

In precedenza, l'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite aveva affermato che nei giorni scorsi era stato colpito il sito nucleare di Natanz

Forti esplosioni si sono registrate nell'area vicino all'impianto nucleare e alla base aerea di Isfahan, nell'Iran centrale. Lo riportano Reuters e Al Jazeera, citando media iraniani. In precedenza, l'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite aveva  affermato che nei giorni scorsi era stato colpito il sito nucleare di Natanz nella provincia centrale di Isfahan (GUERRA IRAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Lo stesso complesso era stato danneggiato da attacchi aerei statunitensi e israeliani a giugno. 

Grossi: "Prossibili radiazioni radioattive da raid su siti nucleari"

Intanto, il capo dell'Agenzia per l'energia atomica Rafael Grossi ha lanciato l'allarme su una "possibile fuoriuscita radiologica con gravi conseguenze" in seguito agli attacchi Usa-Israele sui siti nucleari iraniani. "Finora" - ha però aggiunto - "non è stato rilevato alcun aumento dei livelli di radiazione al di sopra dei normali livelli di fondo nei paesi confinanti con l'Iran". Grossi ha dichiarato che la sua agenzia non ha "alcuna indicazione" che gli impianti nucleari iraniani siano stati danneggiati o colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. "I tentativi di contattare le autorità iraniane di regolamentazione nucleare continuano, senza alcuna risposta finora. Ci auguriamo che questo indispensabile canale di comunicazione possa essere ripristinato il prima possibile", ha dichiarato Grossi nella sessione speciale sull'Iran del consiglio dei governatori dell'Aiea.

