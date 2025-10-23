Le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wild Awards 2025. FOTO

Foto di animali divertenti, le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Commedy Wildlife ha annunciato i finalisti dell'ultima edizione degli Awards più attesi dai fotografi naturalisti, amanti della flora e della fauna che caratterizza il nostro pianeta. I vincitori saranno annunciati il 9 dicembre durante la serata di premiazione presso la OXO Gallery di Londra, seguita da una mostra gratuita con i 40 scatti che sarà aperta al pubblico dal 10 al 14 dicembre. Le iscrizioni per il prossimo anno a partire dal 14 marzo 2026. Ecco gli scatti finalisti, raccontati dai loro autori
- Una giornata ventosa sulle scogliere di Bempton durante la stagione della nidificazione.
- Se ho visto più lontano, è perché sono salito sulle spalle di rane giganti. In un rivestimento di perforazione di un sito minerario a circa due ore di macchina da Leonora, vive una colonia di rane. Un po' troppo basse per vedere oltre il rivestimento in PVC, si arrangiano dove possono.
- L'istruttore Lemur dimostra un entusiasmo perfetto, protendendosi in alto per abbracciare l'universo. L'allievo Lemur riflette se l'illuminazione valga tutto questo sforzo prima di colazione. Flessibilità? Facoltativa. Estro drammatico? Obbligatorio.
- Uno dei posti preferiti dell'Aquila di mare di Steller per appollaiarsi è la diga che protegge la flotta peschereccia di Rausa. Aspettano guardando le barche entrare nel porto sperando in un pasto di pesce gratuito. In questo scatto il volatile aveva un pesce e aveva sorvolato la diga trovando una buca nella neve fresca e profonda. Non c'era modo che si separasse dalla sua preda. Avendo chiarito le sue intenzioni agli altri concorrenti, è rimasta vigile ma è riuscita a godersi la sua preda.
- Un'aquila di mare codabianca atterra dopo aver fatto capire ai falchi che è lui il capo. Quando arriva un gabbiano, immagino che l'aquila lo terrà a bada. Mi sbaglio! I voli a bassa quota del gabbiano si susseguono, ma non bastano. Così il gabbiano cambia strategia e sgancia la sua bomba sull'aquila! L'aquila finalmente vola via, lasciando il posto al gabbiano. La motivazione può essere più forte delle dimensioni!
- Vi presento il Principe Ranocchio del mio piccolo giardino: se ne sta lì a fare la guardia alla mia vite, aspettando un bacio, ma credo che sia qui solo per l'uva. Questo affascinante anfibio sembra aver scambiato la vite per la sua corte reale, oziando tra i frutti carnosi come se fosse il monarca del frutteto.
- Ho avvistato questo pesce istrice nelle acque del Mar di Cortez. Tra il gruppo, si è subito distinto: la sua bocca rimaneva aperta, conferendole un'espressione comica di perenne stupore. A un esame più attento, mi sono reso conto che non riusciva a chiuderla affatto; uno spesso strato di alghe aveva persino iniziato a crescere al suo interno. Sotto l'umorismo si nasconde una verità silenziosa: la vita marina è fragile, soprattutto con l'acidificazione degli oceani.
- La libellula "Flame Skimmer" atterra sullo stelo di una pianta di Aloe Vera e lancia un rapido sorriso alla macchina fotografica. Posso solo dire che non ho dovuto andare lontano per catturare questa immagine, visto che è stata scattata nel mio giardino. Solo quando ho visto l'immagine su uno schermo più grande ho notato l'espressione felice sul suo viso.
- L'erba quella mattina era umida di rugiada, quindi mamma scoiattolo si stava bagnando la coda mentre correva. Quando è entrata nel suo nuovo nido, la sua coda sporgeva e quando si è girata per uscire, per un breve secondo la sua testa è stata coperta dalla coda bagnata.
- Il soggetto della fotografia è un Cephalopterus ornatus, un uccello ombrello amazzonico. Sembrava non stare bene e non essere in grado di volare, quindi ho contattato un veterinario in una città piuttosto lontana da dove mi trovavo. In volo e durante la ricerca di cibo, la cresta di piume sulla testa, che nasconde il viso quando viene spinta in avanti, si ripiega a formare una punta. In avanti, fa solo ridere. Sembra ridicolo.
- Le folli mattine delle gru dalla corona rossa.
- Questo gibbone guancegialle se ne stava seduto tra gli alberi. Sembra che stia aspettando che gli venga servita una birra.
- Lo Strolaga maggiore è un volatore piuttosto "maldestro" e il suo atterraggio è solitamente molto traballante: cerca l'equilibrio con le zampette tese all'indietro e poi atterra a pancia in giù per planare. Mi piace dire che usano l'acqua come pista di decollo. Questa volta l'uccello è venuto dritto verso di me ed era così stabile che si potrebbe pensare che abbia preso lezioni di volo.
- Ero in un nascondiglio a Zimanga, in Sudafrica, a fotografare avvoltoi dorsobianco, o meglio speravo di farlo, quando questo bucero beccogiallo meridionale è apparso e si è posizionato immediatamente davanti al nascondiglio, oscurando qualsiasi scatto nitido degli avvoltoi. Dopo diversi minuti frustranti, un falco di Harris è arrivato piuttosto rapidamente da destra, in coincidenza con la partenza del bucero che è riuscito a scappare illeso.
- Questa foto ritrae due rane verdi maschio, originarie del Maine che si contendono il territorio. Si impegnano in scontri fisici come la lotta per difendere un'abitudine preziosa che attirerà le femmine. Ho scattato diverse foto, ma questa in particolare mi ha divertito perché sembrava che una stesse cercando di battezzare l'altra contro la sua volontà.
- Un elefante dello Sri Lanka gioca a cucù con le orecchie
- Questi sono due dei tre fratelli leopardini. Due femmine e un maschio. Pochi minuti prima che scattassi questa foto, questi tre stavano giocando tra loro su quel masso. Più tardi, una femmina ha visto qualcosa muoversi tra i cespugli e si è avventurata a indagare.
- Durante un'immersione subacquea nelle Filippine, questo piccolo pesce continuava a spuntare dalla sua tana, un buco nel corallo decorato. Che espressione! Questa specie dall'aspetto allegro, il fangblenny striato blu, è lungo circa otto centimetri e in realtà possiede un raro meccanismo di difesa: può mordere un predatore che lo attacca e iniettare veleno quando si sente minacciato. Il veleno provoca vertigini e disorientamento, indebolendo la capacità del predatore di inseguire e mangiare il fangblenny.
- Dal vivo, la lotta del varano d'acqua asiatico sembrava un'intensa battaglia di forza, anche se i movimenti erano piuttosto lenti. Non dissimile da un braccio di ferro alla pari. Le mie foto non riflettevano affatto questa epica battaglia di volontà! Piuttosto, sembravano dolci coccole affettuose.
- Questa foto è stata scattata in una giornata molto grigia, quando l'anatra era seduta sulla superficie del lago, un raggio di luce ha squarciato le nuvole e l'ha illuminata, e sembrava che fosse entrata in vena di vacanze.
- Una sera, mentre andavamo al campo, ci siamo imbattuti in un gruppo di babbuini che giocavano su un enorme albero. Uno dei babbuini era seduto su un grosso albero e gli altri correvano su e giù per l'albero in cerchio. Ogni volta che passavano vicino al babbuino seduto, questo cercava di acchiapparli in modo buffo.
- Era una mattina molto fredda, con temperature abbastanza basse da rendere visibile il respiro. Mentre i primi raggi di sole filtravano da dietro, ho notato un'anatra selvatica appollaiata su una staccionata, che emetteva un grido verso l'alto. Ho premuto rapidamente l'otturatore, sperando di catturare il respiro visibile che usciva dal suo becco. La scena mi ha fatto sorridere: sembrava che l'anatra fosse appena uscita per una veloce fumata nella fredda luce del mattino.
- Un giovane babbuino alza lo sguardo mentre un elefante si avvicina, indeciso se restare fermo o scappare. Ha deciso di scappare poco dopo aver scattato la foto.
- È stato allora quando i turisti si sono allontanati che è apparso, fissandomi con occhi spalancati e curiosi, come se interrogasse la mia presenza o forse le mie scelte di abbigliamento. Poi, con la grazia di un attore teatrale e il tempismo di un comico, ha alzato la mano, se l'è leccata pensieroso, e poi si è fermato a metà gesto, come se sapesse esattamente cosa stava facendo. La foto mi ha subito ricordato quella vecchia pubblicità di snack: "Se non ti lecchi le dita... te la stai godendo solo a metà!"
- Ero fuori a cercare aquile e questa piccola freccia è volata nel cielo; era un picchio nero. Mentre ripiegava le ali sotto il corpo, creando la perfetta illusione di velocità, sono stato fortunato a inquadrarlo e anche a ottenere un'immagine nitida, perché in quel momento stavo usando una velocità di otturazione più lenta.
- Un giovane maschio era particolarmente desideroso di mostrare il suo talento acrobatico: piroette, capriole e calci alti. Assistere alla sua esibizione è stata una gioia pura e sono entusiasta di aver catturato il suo spirito giocoso in questa immagine.
- Quel giorno pioveva a dirotto, e quando abbiamo raggiunto il gruppo eravamo completamente bagnati, così come loro. Nonostante il tempo, questa madre ha cullato con orgoglio il suo cucciolo per mostrarcelo, un tenero momento di affetto che è stato al tempo stesso commovente e divertente, soprattutto perché il piccolo sembrava molto meno entusiasta di tutto l'affetto che stava ricevendo.
- Durante un safari fotografico nel Parco Nazionale del Serengeti, in Tanzania, stavamo seguendo questa coppia di leoni innamorati. Purtroppo, sono stati disturbati da un violento temporale, che ha smorzato il loro entusiasmo. Si è creata una scena adorabile con entrambi che si scrollavano di dosso la pioggia, ma il maschio ha sempre avuto la meglio grazie alla sua impressionante criniera.
- Un momento esilarante e fortunato che ho colto: lo sbadiglio in contemporanea dei leoni.
- Le aquile di Steller competono per il pesce con le aquile di mare. Mentre il sole sorgeva, donando agli uccelli una spettacolare luce dorata che si rifletteva sul ghiaccio, ho visto questa coppia litigare per accaparrarsene uno. Non solo un'aquila sembrava dare un calcio all'altra mentre teneva il piede su un pesce, ma entrambe sollevavano un'ala all'unisono, come in una danza sincronizzata.
- Questa immagine ritrae Sandra, l'orango più anziano conosciuto che vive nella zona. Un tempo riabilitato, Sandra aveva vissuto in cattività e ora è stata liberata con successo in natura. Nota per il suo carattere eccentrico e unico, si è rapidamente abituata alla nostra presenza e in poco tempo ha davvero "trovato il suo posto".
- La foto, generata con l'AI, mostra un fenicottero a cui apparentemente manca la testa, ma vi assicuro che è lì da qualche parte. In realtà, l'uccello sta svolgendo la sua routine mattutina su una spiaggia caraibica, con la testa nascosta sotto il torso per dare una bella pulita al piumaggio. Ciò che sembra un fenicottero senza testa è in realtà solo questa goffa ma iconica creatura eroica che si gratta la pancia, con la testa nascosta sotto il torso: uno scatto spontaneo e fortunato.
- La foto è stata scattata in una riserva naturale. Lì le volpi non vengono cacciate e quindi si vedono anche di giorno. La loro tana si trovava in una valle sabbiosa. A volte ne trovavo uno o due che dormivano in quella zona durante il giorno, ma al tramonto si incontravano lì, diventavano molto attivi e spesso giocavano molto insieme, proprio come nell'immagine. Li ho visti combattere, cacciare, dormire, pulirsi e, naturalmente, giocare, che è sempre il mio momento preferito!
- Volevo viaggiare in auto attraverso le Everglades per fotografare gli alligatori. Quel giorno però, se la sono presa piuttosto comoda e se ne stavano per lo più immobili nello stagno. Ho tenuto gli occhi aperti per vedere gli altri animali della zona ed è stato allora che ho visto questo tizio sulla passerella. Sapeva di essere sotto i riflettori e ha iniziato a muoversi non appena gli ho puntato la macchina fotografica. Il piccolo non era affatto timido.
- Un tempo i pinguini reali erano quasi estinti nelle Falkland, e Volunteer Point ospita la maggior parte della popolazione delle Falkland. Ho trascorso gran parte della giornata sdraiato a pancia in giù, spesso sulla sabbia, a osservare i pinguini reali. Non lontano, un pastore pascolava il suo gregge di pecore, e per un attimo mi è sembrato che fossero proprio questi pinguini reali a guidare la strada. Lunga vita ai pinguini reali!
- Qualche anno fa, un semplice nascondiglio di legno era disponibile in affitto in una foresta vicino a casa mia, nota per la sua vivace popolazione di scoiattoli rossi. Purtroppo, la foresta è stata da allora abbattuta a causa di un'infestazione di scolitidi, ma conservo ancora le immagini che ho catturato di questi piccoli acrobati agili e comici. Ho pensato che questo scoiattolo volante sembrasse gettare la spugna a mezz'aria: braccia aperte, resa totale!
- Mentre fotografavo gli orsi, questo cucciolo d'orso di un anno se n'è accorto e ha iniziato a sorridermi. A quanto pare aveva già dovuto posare davanti ai fotografi.
- Queste urie stavano nidificando su una piccola sporgenza rocciosa dove lo spazio era limitato. I nidi erano tutti ammassati uno vicino all'altro, il che non è una buona ricetta per essere buoni vicini, dato che le urie sono ferocemente territoriali. Aggressività e battaglie sono frequenti per lo spazio di nidificazione e ho catturato questa immagine di questa uria imbrigliata dall'aspetto divertito, con la testa saldamente stretta nel becco del vicino.
- Il rinoceronte unicorno maggiore si abbuffa di cibo acquatico prelibato, si immerge sott'acqua e torna in superficie con una nuova parrucca ricavata dal suo delizioso pasto.
- La vita nella stagione secca non è una passeggiata: i leoni attendono con ansia la Grande Migrazione e il banchetto che promette, ma offre incredibili comportamenti selvatici e questi cuccioli sono stati le star dello spettacolo. Per oltre un'ora, hanno seguito la madre intorno a un famoso kopje del Serengeti, quegli iconici affioramenti rocciosi che punteggiano il paesaggio, alternando tentativi di poppare e giochi.
- Donald la foto si esibisce con orgoglio (ultimo scatto della sequenza)
- I cuccioli di leone si divertono e giocano nella palude di Ndutu, in Tanzania, al mattino presto. Non c'è niente di più adorabile e divertente che guardare i cuccioli giocare insieme. (ultimo scatto della sequenza)
- Una giovane femmina di scimpanzé si mette le dita nel naso e se lo mangia! (terzo scatto della sequenza