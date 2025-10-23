Le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wild Awards 2025. FOTO

Offerte Sky
Foto di animali divertenti, le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Lifestyle fotogallery
43 foto

Commedy Wildlife ha annunciato i finalisti dell'ultima edizione degli Awards più attesi dai fotografi naturalisti, amanti della flora e della fauna che caratterizza il nostro pianeta. I vincitori saranno annunciati il ​​9 dicembre durante la serata di premiazione presso la OXO Gallery di Londra, seguita da una mostra gratuita con i 40 scatti che sarà aperta al pubblico dal 10 al 14 dicembre. Le iscrizioni per il prossimo anno a partire dal 14 marzo 2026. Ecco gli scatti finalisti, raccontati dai loro autori

