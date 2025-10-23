Le 40 finaliste dei Nikon Comedy Wild Awards 2025. FOTO

Commedy Wildlife ha annunciato i finalisti dell'ultima edizione degli Awards più attesi dai fotografi naturalisti, amanti della flora e della fauna che caratterizza il nostro pianeta. I vincitori saranno annunciati il ​​9 dicembre durante la serata di premiazione presso la OXO Gallery di Londra, seguita da una mostra gratuita con i 40 scatti che sarà aperta al pubblico dal 10 al 14 dicembre. Le iscrizioni per il prossimo anno a partire dal 14 marzo 2026. Ecco gli scatti finalisti, raccontati dai loro autori