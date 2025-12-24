 Buona vigilia di Natale 2025, frasi d'auguri e immagini da inviare ad amici e parenti. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Buona vigilia di Natale 2025, frasi d'auguri e immagini da inviare ad amici e parenti

Lifestyle fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

La Vigilia di Natale rappresenta una speciale occasione per condividere auguri di pace e serenità con amici e parenti. Per questa ricorrenza, abbiamo selezionato una serie di dediche e messaggi d'auguri da inviare ai propri cari 

Lifestyle: Ultime gallery

Buona vigilia di Natale 2025, frasi d'auguri da inviare ai propri cari

Lifestyle

La Vigilia di Natale rappresenta una speciale occasione per condividere auguri di pace e serenità...

10 foto

Borghi più belli d’Italia 2025, entrano sette nuovi centri: ecco quali

Lifestyle

Come stabilito dall'associazione de I borghi più belli d'Italia, cinque piccoli centri della...

10 foto

Libri per bambini e ragazzi, idee per Natale

Lifestyle

Natale è alle porte e servono idee per gli ultimi regali da mettere sotto l'albero? Ecco 12 libri...

13 foto

Buon solstizio d'inverno 2025, frasi e immagini da inviare. FOTO

Lifestyle

Come ogni anno il 21 dicembre cade il solstizio d’inverno, segnando ufficialmente l'inizio...

10 foto

Tra tradizione e modernità, viaggio tra i caffè di Vienna

Lifestyle

C'è il più antico, ancora in servizio, in Himmelpfortgasse e quello dove erano soliti...

24 foto

ALTRE NOTIZIE

Senza sosta raid russi su Ucraina. Papa chiede tregua per Natale. LIVE

live Mondo

Il giorno dopo l'autobomba a Mosca in cui è rimasto ucciso il generale Sarvarov si è...

Medioriente, Katz: Israele non si ritirerà mai del tutto da Gaza. LIVE

live Mondo

"Quando arriverà il momento, istituiremo avamposti Nahal (di fanteria) nel nord di Gaza al posto...

Incidenti, su A1 scontro tra auto e mezzo pesante che prende fuoco

Cronaca

Nello scontro sono coinvolti un'auto e un mezzo pesante che ha successivamente preso fuoco. Lo...