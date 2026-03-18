Stasera, intorno alle 19, si terrà un Consiglio dei ministri. Al centro della riunione dovrebbe esserci anche il dossier carburanti, a cui il governo di Giorgia Meloni sta lavorando dopo l'innalzamento dei prezzi dovuto alla crisi in Medio Oriente per la guerra in Iran ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Tra le misure di cui si discuterà dovrebbero esserci anche il bonus energia, un intervento sulle accise e il price cap: non ci sarebbero ancora provvedimenti pronti ma, da quanto emerge, si tratta di una riunione esplorativa. Focus anche sui possibili fenomeni di speculazione e su come cercare di arginarli. A confermare il Cdm e il tema del caro carburanti è stato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Sulla possibilità di parlare anche di una revisione del blocco sul gas russo, il ministro ha detto: “Una cosa per volta. Ora mi interessa aiutare le famiglie e i lavoratori alle pompe di benzina e in autostrada. Ma continuo a rimanere convinto che riaprire un dialogo con la Russia è doveroso".

Salvini: “Per diesel scendere sotto 1,90 euro al litro”

Salvini oggi ha partecipato, nella Prefettura di Milano, a un tavolo organizzato con i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere. "Per me dobbiamo scendere sotto 1,90 euro al litro, non solo sotto i 2 euro, ovviamente per i diesel, quindi di almeno 20-25 centesimi al litro", ha detto il ministro nel pomeriggio, prima dell'incontro. "C'è un Consiglio dei ministri questa sera e le proposte che stiamo avanzando come Lega da giorni sono un tetto al prezzo, un intervento sulle accise e anche una discussione a Bruxelles su altre forme di tasse, come gli ETS che in questo momento non hanno senso, e il Green Deal che in questo momento è veramente un suicidio”, ha aggiunto.

Il tavolo con le compagnie petrolifere

Riguardo al tavolo con le principali compagnie petrolifere, Salvini ha spiegato: "Come promesso, abbiamo convocato qua in Prefettura le principali compagnie petrolifere perché l'obiettivo è nell'immediato di ridurre i prezzi alla pompa di benzina, quindi bloccare l'aumento, bloccare la speculazioni, aiutare famiglie e imprese e mettere un tetto al prezzo del gasolio e della benzina. Vogliamo farlo con la collaborazione, mi auguro, delle compagnie petrolifere e dei distributori". Ha aggiunto che “a un tetto sui prezzi ci sta lavorando il ministro Giorgetti, in collegamento al tavolo, e conto che già da domani gli italiani tocchino con mano l'intervento cui stiamo lavorando”. E ha sottolineato: "Abbiamo invitato i petrolieri e le compagnie petrolifere per ascoltare da loro che tipo di proposte e di disponibilità mettono sul tavolo. L'extrema ratio e qualora ci fosse un loro 'no' a tutto è di andare a fare un prelievo sugli extra guadagni che in questi giorni sono evidenti, però conto di non arrivare a quel punto".