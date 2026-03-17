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Economia

Carburante e guerra in Iran, quali sono le città più colpite?

Raffaele Mastrolonardo

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha fatto salire il prezzo del petrolio e i rincari sono arrivati anche in Italia. L’andamento del costo di benzina e gasolio nei maggiori centri urbani del Paese

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