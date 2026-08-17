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Perché Putin teme Yabloko, piccolo partito contro la guerra in Ucraina

Luciana Grosso

Ispi
Il leader di Yabloko, Nikolai Rybakov - Ansa

La Russia continua a votare, ma le elezioni non rappresentano una reale competizione politica. Partiti e oppositori vengono emarginati e la propaganda occupa gran parte dello spazio pubblico. E ora che anche Yabloko è stato escluso dalle elezioni parlamentari di settembre, alle urne resteranno forze politiche che non mettono in discussione il conflitto

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