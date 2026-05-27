Il candidato del Campo Largo Giovanni Capecchi ha vinto le amministrative nella città toscana, battendo Anna Maria Celesti, del centrodestra, e Fabrizio Mancinelli, sostenuto dalla lista Pistoia Rossa. Allo schieramento del sindaco neoeletto sono andati 20 seggi, gli altri 12 invece sono dell'opposizione
Le elezioni comunali di Pistoia hanno sancito che è Giovanni Capecchi il nuovo sindaco della città (I RISULTATI). Il candidato del Campo Largo ha vinto con il 54,4% delle preferenze, davanti ad Anna Maria Celesti, centrodestra, e Fabrizio Mancinelli, sostenuto dalla lista Pistoia Rossa. Ecco i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo Eligendo.
Il nuovo Consiglio comunale: i seggi
I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Pistoia e il numero di seggi assegnati. Da quanto è emerso, alla maggioranza vanno 20 consiglieri comunali e all’opposizione 12.
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I nomi dei consiglieri comunali di maggioranza eletti
Ecco i nomi dei 20 candidati più votati che dovrebbero sedersi in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza, divisi per lista.
- Partito democratico conquista 12 seggi. I candidati più votati sono: Nesi Stefania (1.776), Scalise Lorenzo (924), Tosi Paolo (918), Giusti Matteo (670), Bottacci Irene (542), Boanini Lorenzo detto Boa (474), Cecchi Linda (338), Braccesi Tommaso (276), Cotti Antonella (270), Nesti Leonardo (227), Leka Bruno detto Leca (221), Alberti Alvaro (221).
- Capecchi Sindaco conquista quattro seggi: Giannessi Sandro (368), Biagioli Paolo (211), Caselli Giulia (171), Errigo Alessandro (140).
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA - POSSIBILE - LISTE CIVICHE conquista tre seggi: Branchetti Francesco (513), Nesti Mattia (463), Ferrari Lavinia detta Lavi (275).
- Civici e Riformisti conquista un seggio: Nuti Tina (306).
I nomi dei consiglieri di opposizione eletti
Tra i banchi dell’opposizione, come detto, nel nuovo Consiglio comunale siederanno 12 persone. Oltre a quello della candidata sindaco sconfitta Anna Maria Celesti, ecco i nomi e le liste.
- Fratelli d'Italia conquista cinque seggi: Capecchi Francesca (863), Galligani Lorenzo (401), Pomposi Matteo detto Pompo (389), Venturi Jacopo detto Ventu (372), Pelagalli Francesco (321).
- FORZA ITALIA-PPE - UNIONE DI CENTRO - LISTE CIVICHE conquista tre seggi: Baldassarri Dario (633), Sabella Alessandro (387), Calzolari Paola (350).
- Avanti Pistoia ha due seggi: Breschi Samuela (223), Reni Tiziano (199).
- La Lega ha un seggio: Cerdini Cinzia (191).
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