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Risultati elezioni comunali Pistoia, urne chiuse e spoglio in corso

Politica
©IPA/Fotogramma

Nella città toscana fra i candidati c’è anche l’attuale sindaca facente funzioni Anna Maria Celesti. A sfidarla Giovanni Capecchi per il campo largo e Fabrizio Mancinelli, sostenuto dalla lista Pistoia Rossa

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Urne chiuse e spoglio in corso a Pistoia, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale del capoluogo di provincia toscano (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI).

I candidati

È una sfida a tre quella per la corsa a sindaco di Pistoia. A guidare il centrodestra unito è Anna Maria Celesti (Forza Italia), medico e attuale sindaca facente funzioni dopo che Alessandro Tomasi ha lasciato prima della scadenza naturale perché eletto in Consiglio regionale. La sua candidatura è sostenuta da una coalizione ampia che comprende FdI, Noi Moderati, Lega e le liste Avanti Pistoia e Ancora più Pistoia (quest'ultima raggruppa FI, Amo Pistoia, Led e Udc). Il centrosinistra risponde compatto sotto l'egida di un ampio campo largo con Giovanni Capecchi, professore universitario e profilo civico uscito vincitore dalle primarie di coalizione, che punta a espugnare la città, un tempo roccaforte rossa, dopo due mandati del centrodestra. Capecchi raccoglie il sostegno di Pd, Avs, M5s, Lista Capecchi Sindaco, Prc e Civici e Riformisti. A completare il quadro dei candidati è Fabrizio Mancinelli, docente in un liceo cittadino e musicista, sostenuto dalla lista Pistoia Rossa.

I candidati sindaco di Pistoia

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