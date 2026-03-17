Viaggiare in moto, dalle Dolomiti all'Etna: le mete per la primavera

Quello del mototurismo è un settore che coinvolge un milione e mezzo di italiani e produce un fatturato che supera i 2 miliardi di euro. Secondo i dati di JFC, tra le top destination nel Bel Paese troviamo la Toscana (con il 22,2% delle preferenze), seguita da Alpi e passi dolomitici (10,5%), Sardegna (8%) e Costiera amalfitana (5,1%)