 Viaggiare in moto, i migliori itinerari per la primavera 2026 | Sky TG24
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Viaggiare in moto, dalle Dolomiti al Gennargentu: le mete per la primavera 2026

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Quello del mototurismo è un settore che coinvolge un milione e mezzo di italiani e produce un fatturato che supera i 2 miliardi di euro. Secondo i dati di JFC, tra le top destination nel Bel Paese troviamo la Toscana (con il 22,2% delle preferenze), seguita da Alpi e passi dolomitici (10,5%), Sardegna (8%) e Costiera amalfitana (5,1%)

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Viaggiare in moto, dalle Dolomiti all'Etna: le mete per la primavera

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