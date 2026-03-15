Festa del papà: 10 regali per gli amanti dello sport outdoor
Dalle borracce termiche agli accessori per il trekking, passando per strumenti utili per bici e corsa: ecco una selezione di idee regalo pensate per chi ama praticare sport all’aria aperta. Tutti i prodotti sono acquistabili online su Amazon
- Pensata per chi pratica sport all’aria aperta, questa borraccia capiente da circa 1,8 litri aiuta a mantenere una buona idratazione durante allenamenti, escursioni o giornate in movimento. È dotata di manico ergonomico, impugnatura antiscivolo e gancio integrato per appenderla facilmente. È disponibile su Amazon al prezzo di 36,74 euro.
- Pensato per chi ama allenarsi all’aria aperta, questo smartwatch GPS monitora passo, distanza e frequenza cardiaca direttamente dal polso. Offre funzioni dedicate al running come VO2max, report mattutino, HRV Status e piani di allenamento gratuiti per 5, 10 e 21 chilometri. È disponibile su Amazon al prezzo di 199,99 euro.
- Ideale per chi si allena nella corsa o segue sessioni sportive sul campo, questo cronometro permette di registrare tempi sul giro e intermedi con memoria fino a 100 rilevazioni. Completano le funzioni timer conto alla rovescia, sveglia, calendario e modalità ritmo, utili anche per gli allenatori. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,99 euro.
- Una cintura da running pensata per tenere con sé telefono, chiavi e piccoli oggetti durante allenamenti e attività all’aperto. Compatibile con la maggior parte degli smartphone, è adatta anche per trekking, ciclismo e sessioni in palestra. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,99 euro.
- Un gilet da corsa pensato per allenamenti lunghi, maratone e trail running, con capacità da 5 litri per portare con sé tutto il necessario. Include una flask (borraccia morbida) da 500 ml e diverse tasche. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro.
- Una borraccia morbida pensata per chi pratica corsa, ciclismo o escursionismo e ha bisogno di idratarsi facilmente durante l’attività. Il design flessibile e leggero permette di ridurre l’ingombro mentre si beve, rendendola comoda da inserire in zaini o cinture da running. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro.
- Un gilet da allenamento pensato per aumentare l’intensità di esercizi come corsa, camminata, allenamenti funzionali e workout all’aperto. Il peso è regolabile grazie ai blocchi rimovibili. È disponibile su Amazon al prezzo di 84 euro.
- Bastoncini da trekking leggeri e pieghevoli, pensati per escursionismo e trail running. Realizzati in alluminio, pesano circa 250 grammi ciascuno e possono essere regolati facilmente tra 110 e 135 centimetri grazie al sistema Fastlock. Sono disponibili su Amazon al prezzo di 40,97 euro.
- Una fascia da braccio pensata per chi corre o si allena all’aperto e vuole avere lo smartphone a portata di mano. Il sistema magnetico permette di fissare e rimuovere il telefono rapidamente, mantenendolo stabile anche durante il movimento. È disponibile su Amazon al prezzo di 22,69 euro.
- Una borsa compatta da fissare sotto la sella della bicicletta, pensata per chi pratica ciclismo su strada o mountain bike. Con una capacità di 0,35 litri permette di trasportare piccoli accessori come chiavi o attrezzi per la manutenzione. È disponibile su Amazon al prezzo di 18,31 euro.