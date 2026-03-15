 Festa del papà: 10 regali per gli amanti dello sport outdoor | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Festa del papà: 10 regali per gli amanti dello sport outdoor

GUIDA ACQUISTI fotogallery
10 foto
Amazon

Dalle borracce termiche agli accessori per il trekking, passando per strumenti utili per bici e corsa: ecco una selezione di idee regalo pensate per chi ama praticare sport all’aria aperta. Tutti i prodotti sono acquistabili online su Amazon

Lifestyle: Ultime gallery

Oscar 2026, viaggio tra i luoghi cinematografici di Los Angeles

Lifestyle

A Hollywood è cominciato il conto alla rovescia. Ancora poche ore e si conosceranno i vincitori...

35 foto

Giornata mondiale del sonno, tra gli alberghi più insoliti del Pianeta

Lifestyle

Una vecchia torre idrica trasformata in un bed&breakfast nella campagna inglese e capsule...

40 foto

Buona Giornata della Donna, le frasi da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Per celebrare l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, alcune frasi di donne forti che...

9 foto

Benessere urbano a Zurigo tra veganismo e nuove frontiere wellness

Lifestyle

Tra bagni termali sui tetti, rituali hammam, immersioni fredde nel lago e nuove proposte di...

20 foto

Viaggi per bambini, 5 motivi per scegliere Lisbona meta primaverile

Lifestyle

Scegliere Lisbona per una vacanza in famiglia significa immergersi in un'esperienza ricca di...

5 foto

ALTRE NOTIZIE

Paralimpiadi, oggi ultimo giorno gare. Cerimonia di chiusura a Cortina

live Sport

Volge al termine l'edizione italiana dei Giochi invernali. Oggi gli ultimi appuntamenti in...

Torino tra cinema e design, dalle Residenze Sabaude ai Docks Dora

Costanza Ruggeri

Ucraina, Trump: sanzioni su petrolio russo ripristinate a crisi finita

live Mondo

La sospensione di alcune sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di balzo dei prezzi del...