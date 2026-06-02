Buongiorno e buon 2 giugno, immagini e frasi per augurare buona Festa della Repubblica
Il 2 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale per la nascita della Repubblica Italiana. Come ricordarlo, se non mandando un buongiorno con un’immagine simbolo? Ecco una selezione di immagini per dire “buongiorno e buon 2 giugno"
- Per augurare buon 2 giugno con un’immagine dedicata alla Festa della Repubblica. Il tricolore, le bandiere italiane e il passaggio delle Frecce richiamano i simboli della ricorrenza. Una proposta colorata e festosa da condividere con amici, parenti o nelle chat di gruppo.
- Per augurare buon 2 giugno con un’immagine semplice e immediata. La pasta tricolore e la scritta “Festa della Repubblica” richiamano i colori della bandiera italiana.
- Un'altra immagine da inviare sul gruppo WhatsApp con gli amici? Una foto del tricolore, con tanti cuori e con l’augurio di trascorrere una felice giornata.
- Per augurare buon 2 giugno con un’immagine allegra e colorata. La 500 rossa, i palloncini tricolori e la scritta “Buongiorno” richiamano alcuni simboli dell’Italia.
- Per augurare buon 2 giugno con un’immagine elegante dedicata alla Festa della Repubblica. Le tre rose verde, bianca e rossa richiamano i colori della bandiera italiana, insieme al tricolore.
- Un’immagine pensata per celebrare la Festa della Repubblica nel segno del tricolore. Le Frecce Tricolori disegnano nel cielo i colori della bandiera italiana.
- Un’immagine per iniziare il 2 giugno con un buongiorno dedicato alla Festa della Repubblica. La tazzina di caffè, appoggiata su un piattino tricolore, richiama uno dei simboli più riconoscibili dell’Italia.
- Un’altra foto a tema caffè per celebrare il 2 giugno con un’immagine dal gusto tutto italiano. I chicchi disegnano la sagoma dell’Italia, accompagnata dal tricolore e dalla scritta “Buongiorno Italia”.
- Questa immagine riporta una frase dello scrittore brasiliano Paulo Coelho, e ricorda l’importanza di onorare e di celebrare il proprio Paese.
- Per augurare un buon 2 giugno, un’immagine che richiama l’articolo 1 della Costituzione italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.