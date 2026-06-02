 Buongiorno e buon 2 giugno: frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO | Sky TG24
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Buongiorno e buon 2 giugno, immagini e frasi per augurare buona Festa della Repubblica

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Il 2 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale per la nascita della Repubblica Italiana. Come ricordarlo, se non mandando un buongiorno con un’immagine simbolo? Ecco una selezione di immagini per dire “buongiorno e buon 2 giugno"

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