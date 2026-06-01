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Libri per bambini e ragazzi, 5 storie di liberà per onorare il 2 giugno

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Il 2 giugno, festa della Repubblica, non è solo un giorno speciale per la nostra identità nazionale, è anche il modo per celebrare la libertà. Di voto, ma anche di scelta, di volontà, di identità. Per celebrarlo ecco 5 storie che celebrano proprio la libertà. Buona lettura!

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Libri per bambini e ragazzi, 5 storie di liberà per onorare 2 giugno

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