Libri per bambini e ragazzi, 5 storie di liberà per onorare 2 giugno

Libri per bambini e ragazzi, 5 storie di liberà per onorare il 2 giugno
Il 2 giugno, festa della Repubblica, non è solo un giorno speciale per la nostra identità nazionale, è anche il modo per celebrare la libertà. Di voto, ma anche di scelta, di volontà, di identità. Per celebrarlo ecco 5 storie che celebrano proprio la libertà. Buona lettura!
- Milano, dopoguerra. Tra case di ringhiera, cortili che tornano a riempirsi di voci e un papà appena rientrato dal fronte, la piccola Bianca osserva un mondo che cambia sotto i suoi occhi. Quando in quartiere si diffonde una notizia speciale, Bianca scopre qualcosa di nuovo e potentissimo: il diritto di voto. Per la prima volta, anche le donne potranno scegliere il futuro del Paese. Tra volantini, racconti e giochi improvvisati con le amiche, la democrazia prende forma concreta, viva, a misura di bambina.
- In un’isola sperduta poco lontano dalla Sicilia vivono i ciclopi: giganti rozzi e rumorosi, convinti che le donne vadano scelte, rapite e sposate. Fileno, non è il tipico ciclope: è più piccolo, più impacciato e decisamente meno portato per le botte. Durante una spedizione in Grecia, arriva Antea, nove anni, amazzone, lingua tagliente e zero intenzione di obbedire.Se ne occuperà Fileno. Costretti a convivere, i due si scontrano, si provocano e si sfidano ogni giorno.
- Prepararsi alla scuola media non è mai stato così facile. C'è Kamo, che ha sempre l'idea del secolo.
E questa volta l’idea è tripla:
1. Trovare un fidanzato all’inconsolabile Maddimagia
2. Sopravvivere alla prima media
3. Convincere il maestro Margerelle a trasformarsi in tutti i professori che incontreranno.
- In una città fredda d'inverno, mentre cade tanta neve, un uomo e una donna si incontrano per caso su un ponte. Si guardano negli occhi per un attimo e tra loro succede qualcosa di speciale. Però subito dopo si separano e ognuno va per la sua strada. Proprio in quel momento, sul ponte, appare Adem. Ha undici anni ed è il loro figlio… ma c'è un problema: non è ancora nato! Adem potrà esistere davvero solo se i suoi genitori, Zdenka e Vaclav, si incontreranno di nuovo e si innamoreranno.
- Sotto decine di ponti, nel cuore pulsante di Roma, c'è un fiume selvaggio. Adele vive in una casa perfetta, con genitori perfetti, in una vita perfetta che sembra già scritta. Ma lei non è affatto come tutti pensano. Fino a quando non incontra Elia, un ragazzo misterioso, solitario ma libero, dall'aria di chi vorrebbe solo correre via da scuola e scappare chissà dove. Elia vive in una casa-baracca sul Tevere e ama gli animali più di ogni altra cosa. Con lui Adele scopre un mondo selvaggio.