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Libri per bambini e ragazzi, 4 libri per spiegare l'AI ai più piccoli

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L'AI può essere uno strumento spaventoso e meraviglioso allo stesso tempo. Ecco quattro libri per diverse fasce d'età che spiegano in modo semplice e diretto il mondo che si cela dieto l'intelligenza artificiale

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