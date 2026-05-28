Libri per bambini e ragazzi, 4 libri per spiegare l'AI ai più piccoli

L'AI può essere uno strumento spaventoso e meraviglioso allo stesso tempo. Ecco quattro libri per diverse fasce d'età che spiegano in modo semplice e diretto il mondo che si cela dieto l'intelligenza artificiale
- Grazie all’IA i computer sono capaci di insegnare a se stessi e stanno diventando così intelligenti che a volte sembra di interagire con un essere umano più che con una macchina. Uno spunto di dibattito su cosa comporta questa nuova tecnologia.
- Questo libro offre una guida illustrata, chiara e accessibile per capire che cos’è l’IA: come nasce, come impara e quali implicazioni porta con sé. Attraverso un percorso che unisce storia, scienza e attualità, vengono spiegati concetti fondamentali come algoritmi, reti neurali, machine learning e deep learning, insieme ai principali dilemmi etici legati all’uso dei dati, ai bias e alle decisioni automatizzate.
- Un libro-gioco pensato per provare a vedere com’è navigare nella rete. Quattro storie brevi che partono da situazioni super quotidiane – un compito, una partita online, lo spogliatoio, i racconti in classe – e si trasformano in bivi da scegliere, faccio così o cosà?, che conducono a finali diversi. Si può provare, giocare, sbagliare, tornare indietro e riprovare.
- Il bisogno di appartenenza, la paura di non essere abbastanza, l'amicizia che salva, il desiderio ostinato di autenticità... Stef & Phere, da anni un punto di riferimento per milioni di giovani, hanno deciso di ribaltare la prospettiva e dare, stavolta, voce a chi spesso non ce l'ha. In un'indagine profonda sulla realtà contemporanea, condotta insieme agli esperti di Kids International.