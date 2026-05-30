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Questa è una storia di resilienza e di amore per la propria terra. È la storia di una città che da ex polo mercantile destinato allo spopolamento e all’abbandono ha saputo riscrivere il proprio futuro facendo dell’arte contemporanea la sua linfa vitale. Soprannominata fino alla fine degli anni Novanta la "grigia", per quel passato industriale che l'ha resa uno dei principali porti della Francia occidentale, Nantes è oggi tra le città più dinamiche e innovative del Paese.

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