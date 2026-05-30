 Nantes, cosa vedere nella capitale creativa della Francia | Sky TG24
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Nantes “on the road”, viaggio in 15 tappe nella Capitale creativa di Francia

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Possono arte e cultura dare nuova vita a una città? Può un ex polo mercantile assurgere a modello di rigenerazione urbana e diventare il centro più creativo di Francia? La ex capitale della Bretagna ha saputo trasformarsi in un laboratorio di idee e progetti. Decine di installazioni contemporanee riempiono le sue vie, interi quartieri sono stati riqualificati e i vecchi edifici industriali sono oggi poli culturali. Questa settimana vi portiamo alla scoperta della "(ex) grigia" Nantes

a cura di Costanza Ruggeri 

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