Paesi dipinti d’Italia, viaggio tra i borghi colorati dello Stivale

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Decine i muri di San Gavino Monreale che sono stati dipinti. Gabriel Moreno, Spaik, Ericaeilcane sono arrivati qui e Giorgio Casu “Jorghe”, artista sardo emigrato a New York, ogni estate regala al Paese una sua opera. La prima è Kore, una rappresentazione di Persefone, moglie di Ade, che si reca sulla terra nei mesi primaverili ed estivi per far rifiorire il paese

Il cielo in una stanza, dove andare a caccia di stelle cadenti