Paesi dipinti d’Italia, viaggio tra i borghi colorati dello Stivale

Paesi dipinti d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia: tra i borghi più colorati dello Stivale
“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” recita il proverbio. E allora perché non approfittare delle imminenti festività per una gita fuoriporta in uno dei tanti borghi “dipinti” del Belpaese? Sono decine, lungo tutta la penisola, i territori riqualificati a colpi di spray, stencil e bombolette. Borghi destinati all'abbandono rinati grazie all'arte. Siamo andati alla loro scoperta insieme ad Anna e Anastasia di Travel on Art, progetto editoriale dedicato al turismo culturale contemporaneo
a cura di Costanza Ruggeri