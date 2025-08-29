Coworking e smart working, gli spazi più belli dove lavorare nel mondo

13/30

Lasciamo l'Europa per spostarci in California, negli Stati Uniti. A Los Angeles, nel quartiere di Highland Park, i cretivi Lourdes Hernandez e Zach Leigh hanno acquistato la chiesa di RUBY STREET e l'hanno trasformata in un luogo per il coworking e in uno spazio per spettacoli e servizi fotografici. L'edificio, costruito alla fine del XIX secolo, era la sede di una chiesa progressista ed è servito, negli anni, anche come luogo di incontro per i diritti civili

International Yoga Day, dal Veneto alla Sicilia: praticare in vacanza