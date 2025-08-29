Coworking e smart working, gli spazi più belli dove lavorare nel mondo

Esplora tutte le offerte Sky
Coworking e smart working, da Roma a Shanghai: gli spazi più belli dove lavorare nel mondo

fotogallery
30 foto

Chiese sconsacrate, banche dismesse, vecchi mulini, ex bunker e capannoni industriali di inizio secolo: sono migliaia gli ambienti adibiti a luoghi di lavoro agile sparsi nei cinque continenti. Alla vigilia di settembre, che sancisce a tutti gli effetti il ritorno davanti al pc, siamo andati alla ricerca degli spazi più insoliti e suggestivi dove controllare mail e partecipare a call. Per non smettere di sentirsi un po' in vacanza anche nei mesi lontani da mare e montagna

a cura di Costanza Ruggeri

