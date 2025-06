Urban Spa, tra le oasi di benessere più prestigiose d'Italia

31/40

Restiamo in zona per visitare, in Via Ludovisi, THE EDEN SPA dell'Hotel Eden, dove essere "coccolati" con i trattamenti di Valmont, marchio svizzero fondato nel 1985 esperto in cosmetica cellulare. Da provare il trattamento signature La Grande Bellezza, massaggio che armonizza e rilassa corpo e mente tramite 9 nove passaggi essenziali estesi dalla testa ai piedi

Edifici “mangia-smog” e orti urbani, viaggio nella Berlino sostenibile