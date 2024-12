Art hotel, festeggiare Capodanno negli alberghi più "preziosi" d'Italia

11/40

Ci spostiamo in Veneto, nel Veronese, per visitare il BYBLOS ART HOTEL VILLA AMISTA' di San Pietro in Cariano. Parte di The Small Luxury Hotels of the World e uno degli art hotel più belli al mondo, racchiude una collezione di oltre 150 opere d'arte e ha visto la collaborazione del designer Alessandro Mendini che ha messo insieme il barocco con il contemporaneo

