Foliage in Italia, dove ammirare lo spettacolo della natura

10/25

Per gli escursionisti la VALLE AURINA, in Trentino-Alto Adige, è un autentico paradiso in terra grazie agli 850 chilometri di sentieri tematici da percorrere. In autunno, la bellezza del luogo offre una straordinaria gamma cromatica nei boschi. Da non perdere in questa stagione i Sentieri del Sole, una fitta rete di percorsi che si estendono sulla parte soleggiata delle Alpi Aurine e dello Zillertal

