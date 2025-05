Guerra Israele, raid su Gaza: almeno 39 morti nella Striscia. LIVE

In vista della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente, il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth visiterà Israele. Lo riferisce il portale Axios, riporta l'agenzia Interfax. "Hegseth arriverà in Israele il 12 maggio e incontrerà il suo omologo Israel Katz e il primo ministro Benjamin Netanyahu", si legge. Il portale sottolinea che il viaggio avrà luogo "in un momento in cui i governi degli Stati Uniti e di Israele sono in disaccordo sulla possibilità di colpire gli impianti nucleari iraniani, nonché in relazione alla guerra in corso a Gaza e alla campagna militare statunitense nello Yemen". Dopo i colloqui in Israele, Hegseth si recherà a Riad per raggiungere Trump, che visiterà l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dal 13 al 16 maggio. "Ma al momento - precisa Axios - non è prevista la sua visita in Israele".