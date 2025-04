World Press Photo 2025, vince la foto di un bambino mutilato a Gaza

Lo scatto appartiene alla fotografa palestinese Samar Abu Elouf, trasferitasi a Doha nel 2023 per documentare le condizioni dei feriti riusciti a scappare dalla Striscia ascolta articolo

Oggi è stata annunciata la foto vincitrice del World Press Photo of the Year, il premio principe di World Press Photo, noto concorso di fotogiornalismo e fotografia documentaria. Lo scatto vincitore appartiene alla fotografa palestinese Samar Abu Elouf e ritrae un bambino mutilato da un attacco israeliano sulla Striscia di Gaza. Mahmoud Ajjour, 9 anni, ha perso le braccia a seguito di un’esplosione che lo ha colpito mentre cercava di mettersi in salvo dai raid dell’Idf, nel marzo 2024. Si era girato per incitare la famiglia a correre quando il colpo di artiglieria gli ha reciso un braccio, lasciando gravemente ferito anche l’altro arto, tanto da rendere necessaria l’amputazione. Per ricevere cure mediche adeguate, Mahmoud e la sua famiglia furono costretti a fuggire a Doha in Qatar, dove conobbero Samar Abu Elouf. La fotografa, che collaborava da Gaza con il New York Times dal 2021, lasciò la Striscia per andare a Doha nel 2023, finendo proprio nello stesso complesso di appartamenti di Mahmoud. Da lì iniziò a documentare i rari casi dei cittadini di Gaza che, gravemente feriti, erano riusciti a fuggire per ottenere cure mediche adeguate.

Le parole della presidente della giuria La presidente della giuria globale del concorso Lucy Conticello, direttrice della fotografia per M, il magazine di Le Monde, ha spiegato i motivi dietro alla scelta dello scatto vincitore: "La foto dell'anno è un ritratto di un bambino con una canottiera; è rivolto verso una finestra, su di lui cade una luce calda che disegna un'ombra morbida su un lato del volto. La sua giovane età e i lineamenti delicati contrastano profondamente con l'espressione malinconica. Poi, in un momento di shock, ci si accorge che non ha le braccia. Questa immagine riesce in ciò che il grande fotogiornalismo sa fare: offrire un punto d'accesso stratificato a una storia complessa, e spingere chi la osserva a soffermarsi su quella storia più a lungo."