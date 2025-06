Usa, Trump abroga le norme sulle auto elettriche in California

Donald Trump firmerà misure per abrogare le norme sui veicoli elettrici in California. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt su X. La decisione del presidente statunitense sembra essere una mossa in opposizione allo stato democratico guidato da Gavin Newsom dopo le proteste per i raid anti migranti a Los Angeles. Trump, inoltre, in seguito all’invio dell’esercito nella città californiana, sta valutando la possibilità di tagliare un'ampia fetta di finanziamenti federali alla California. Lo riferisce il Washington Post, citando due funzionari federali a conoscenza del piano e documenti presi in visione.