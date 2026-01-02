Guerra Ucraina Russia, media: “Massiccio attacco di droni russi su Zaporizhzhia”. LIVE
Dopo i reciproci attacchi di Capodanno non si fermano le operazioni militari in Ucraina: nella notte, riportano le autorità, un ospedale è stato colpito da tre droni nel Chernihiv, mentre Zaporizhzhia è stata al centro di intensi bombardamenti. In Russia invece la regione di Samara sarebbe stata colpita da droni, che avrebbero centrato delle raffinerie. È previsto intanto per domani un vertice tra l'Ucraina e l'Europa a cui parteciperanno i consiglieri per la sicurezza nazionale
Dopo i reciproci attacchi di Capodanno non si fermano le operazioni militari in Ucraina: nella notte, riportano le autorità, un ospedale è stato colpito da tre droni nel Chernihiv, mentre Zaporizhzhia è stata al centro di intensi bombardamenti. In Russia invece la regione di Samara sarebbe stata colpita da droni, che avrebbero centrato delle raffinerie. Proseguono inoltre le polemiche sull'attacco a un bar e a un hotel a Khorly, nel Kherson controllato dai russi, in cui sono morte almeno 24 persone e 50 sono state ferite. Alle accuse di Mosca, che ha chiesto all'Onu di condannare il "terribile attacco terroristico", lo Stato Maggiore di Kiev ha risposto che le loro forze armate "colpiscono solo obiettivi militari". È previsto intanto per domani un vertice tra l'Ucraina e l'Europa a cui parteciperanno i consiglieri per la sicurezza nazionale. Al tavolo, secondo Kiev, sono attesi rappresentanti di oltre dieci Paesi alleati, della Nato, dell'Ue e, online, degli Usa.
Mosca, l'Onu condanni l'attacco ucraino a Khorly
La Russia chiede all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani di condannare pubblicamente e al più presto il "terribile attacco terroristico del regime di Kiev a Khorly, nella regione di Kherson". Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra, Gennady Gatilov. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti. "Il silenzio su questa tragedia equivarrebbe a un palese favoreggiamento dei crimini sanguinosi", ha affermato il diplomatico.
Media ucraini: "Droni contro regione russa Samara, forse su raffinerie"
Nella notte la regione russa di Samara è stata attaccata da droni non identificati. Secondo fonti russe, due raffinerie di petrolio potrebbero essere state prese di mira e un incendio è già stato segnalato nel capoluogo regionale. Lo scrive Rbc Ukraine. Secondo quanto riportato dai canali pubblici locali, subito dopo l'inizio del nuovo giorno (ora di Kiev) è stato lanciato l'allarme per un attacco di droni nella regione. Nelle chat locali, i residenti di diverse città della regione hanno segnalato rumori di droni e forti esplosioni. Allo stesso tempo, i canali di monitoraggio che monitorano regolarmente gli attacchi hanno confermato che droni non identificati stavano attaccando la regione di Samara. Hanno anche suggerito che i droni stessero probabilmente prendendo di mira due raffinerie di petrolio, la raffineria di Novokuybyshevsk e la raffineria di Kuibyshev. I filmati che circolano online indicano che qualcosa ha preso fuoco in seguito all'attacco, anche se non è ancora chiaro se l'incendio si sia verificato in una delle raffinerie. Poco dopo, verso l'una di notte, sono comparse online delle riprese di Samara. Il video mostra chiaramente un incendio, anche se non si sa esattamente cosa stia bruciando. Non sono ancora stati rilasciati commenti ufficiali da parte delle autorità locali.
Mosca, nella notte intercettati e distrutti 64 droni ucraini
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 64 droni ucraini la scorsa notte: lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Venti droni ad ala fissa sono stati abbattuti nella regione di Saratov, ha affermato il ministero. Otto droni sono stati distrutti in ciascuna delle regioni di Voronezh e Saratov, sette droni nella regione di Mosca, sei droni in ciascuna delle regioni di Ryazan e Rostov, tre droni nella regione di Tula, due droni nella regione di Belgorod e un drone in ciascuna delle regioni di Kursk, Penza, Kaluga e Tambov, ha aggiunto.
Media ucraini: "La Russia sta apertamente militarizzando i bambini"
La Russia si sta preparando a un'ulteriore militarizzazione dei bambini e dei giovani, senza più mascherare l'addestramento militare come iniziative sociali ed educative. Come riporta Ukrinform, la notizia arriva dal Servizio di intelligence estero dell'Ucraina. "Il passo successivo è stato l'annuncio dell'intenzione di includere il controllo dei droni negli standard del complesso GTO panrusso, un programma formalmente posizionato come un sistema di educazione fisica della popolazione", si legge nel rapporto. Secondo l'intelligence, contemporaneamente le autorità federali hanno annunciato l'elaborazione di un nuovo sistema di indicatori per la "promozione della salute e dello sviluppo fisico dei bambini ", in cui viene posta particolare enfasi sulla preparazione al servizio militare. Pertanto, i criteri di sviluppo fisico sono in realtà legati alla futura idoneità dell'esercito, sfumando il confine tra recupero e mobilitazione militare.
Kiev, contro Zaporizhzhia 737 attacchi russi in 24 ore
Nelle ultime 24 ore, i russi hanno lanciato 737 attacchi contro 27 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'Ova di Zaporizhia Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform. Due persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi nemici nei distretti di Zaporizhzhia e Polohiv della regione. Sono stati segnalati 54 danni ad abitazioni, automobili e infrastrutture.