Nella notte la regione russa di Samara è stata attaccata da droni non identificati. Secondo fonti russe, due raffinerie di petrolio potrebbero essere state prese di mira e un incendio è già stato segnalato nel capoluogo regionale. Lo scrive Rbc Ukraine. Secondo quanto riportato dai canali pubblici locali, subito dopo l'inizio del nuovo giorno (ora di Kiev) è stato lanciato l'allarme per un attacco di droni nella regione. Nelle chat locali, i residenti di diverse città della regione hanno segnalato rumori di droni e forti esplosioni. Allo stesso tempo, i canali di monitoraggio che monitorano regolarmente gli attacchi hanno confermato che droni non identificati stavano attaccando la regione di Samara. Hanno anche suggerito che i droni stessero probabilmente prendendo di mira due raffinerie di petrolio, la raffineria di Novokuybyshevsk e la raffineria di Kuibyshev. I filmati che circolano online indicano che qualcosa ha preso fuoco in seguito all'attacco, anche se non è ancora chiaro se l'incendio si sia verificato in una delle raffinerie. Poco dopo, verso l'una di notte, sono comparse online delle riprese di Samara. Il video mostra chiaramente un incendio, anche se non si sa esattamente cosa stia bruciando. Non sono ancora stati rilasciati commenti ufficiali da parte delle autorità locali.