Allarme degli 007 di Kiev: il Cremlino sta preparando un attacco su larga scala con numerose vittime per far fallire i colloqui di pace. Il blitz sarebbe previsto “attorno al 7 gennaio”. Zelensky sostituisce Yermak, coinvolto nell'inchiesta sulla corruzione, con Budanov che assume l'incarico di Capo dell'Ufficio del presidente. Cambia anche il ministro della Difesa: via Shmyhal arriva Fedorov, attuale responsabile della Trasformazione digitale. Mosca consegna agli Usa quelle che considera le prove dell'attacco con i droni alla dacia di Putin. Previsto per oggi un vertice dei consiglieri di sicurezza occidentali, in vista della riunione dei leader dei Volenterosi il 6 gennaio in Francia.
Zelensky: "Nuovo ministro Difesa coinvolto in produzione droni"
Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale in cui ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa, ha spiegato che il futuro titolare, il giovane ministro alla Transizione Digitale, Mykhailo Fedorov, è "profondamente coinvolto nelle questioni relative alla Drone Line", cioè alla elaborazione e alla produzione di droni, e "lavora in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici", augurandosi che "sia in grado di attuare cambiamenti nel settore della difesa che possano aiutare l'Ucraina". Lo riporta Ukrinform. Quanto al ministro uscente, l'ex premier Denys Shmyhal, Zelensky ha detto che "rimane parte del nostro team", in quanto ha ottenuto "buoni risultati" pur essendo stato nominato solo sei mesi fa. In particolare, sotto Shmyhal a dicembre è iniziata la produzione di droni intercettori. "Ho proposto a Denys Shmyhal di guidare un'altra direzione nel lavoro governativo, altrettanto importante per la nostra resistenza", ha affermato.
Tass, uccisi oltre 800 soldati ucraini nelle ultime 24 ore
Le forze ucraine hanno perso fino a 810 militari nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Tass citando diverse fonti dell'esercito russo. Distrutti anche numerosi veicoli militari e almeno otto centri di controllo di droni ucraini.
Raid su Kharkiv, recuperati i corpi di una donna e di un bambino
Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, i soccorritori hanno recuperato un altro corpo sotto le macerie di un edificio distrutto a Kharkiv da un raid russo. Lo riferiscono i media locali. Secondo le prime informazioni, la vittima è una donna. Intanto, ha assicurato il sindaco, proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Ieri i soccorritori avevano recuperato dalle macerie il corpo di un bambino di tre anni, la cui madre risulta ancora dispersa. Il raid, avvenuto ieri, era stato definito 'feroce' su X dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Due missili hanno colpito una normale area residenziale" e "il numero esatto delle vittime è ancora sconosciuto" aveva scritto ieri il presidente. "Purtroppo - aveva aggiunto - è così che i russi trattano la vita e le persone: continuano a uccidere, nonostante tutti gli sforzi del mondo, e in particolare degli Stati Uniti, nel processo diplomatico. È solo la Russia che non vuole che questa guerra finisca". (