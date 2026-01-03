Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, i soccorritori hanno recuperato un altro corpo sotto le macerie di un edificio distrutto a Kharkiv da un raid russo. Lo riferiscono i media locali. Secondo le prime informazioni, la vittima è una donna. Intanto, ha assicurato il sindaco, proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Ieri i soccorritori avevano recuperato dalle macerie il corpo di un bambino di tre anni, la cui madre risulta ancora dispersa. Il raid, avvenuto ieri, era stato definito 'feroce' su X dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Due missili hanno colpito una normale area residenziale" e "il numero esatto delle vittime è ancora sconosciuto" aveva scritto ieri il presidente. "Purtroppo - aveva aggiunto - è così che i russi trattano la vita e le persone: continuano a uccidere, nonostante tutti gli sforzi del mondo, e in particolare degli Stati Uniti, nel processo diplomatico. È solo la Russia che non vuole che questa guerra finisca". (