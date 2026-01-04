Trump torna a parlare della ricerca di un accordo tra la Russia e l'Ucraina e tuona contro Mosca: "Non sono contento di Putin, sta uccidendo troppe persone", ha detto il presidente Usa durante la conferenza stampa sull'operazione militare in Venezuela. "Pensavo che la guerra tra Russia e Ucraina sarebbe stata una delle più semplici da far terminare, e invece non è stato così. Io voglio che non vengano più perse vite umane". La notte scorsa la contraerea russa ha neutralizzato 90 droni ucraini ad ala fissa, undici dei quali nei cieli della regione di Mosca.

