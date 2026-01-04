Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Trump: "Passi avanti, ma arrabbiato con Putin". LIVE

live Mondo
©Getty

Trump torna a parlare della ricerca di un accordo tra la Russia e l'Ucraina e tuona contro Mosca: "Non sono contento di Putin, sta uccidendo troppe persone", ha detto il presidente Usa durante la conferenza stampa sull'operazione militare in Venezuela. "Pensavo che la guerra tra Russia e Ucraina sarebbe stata una delle più semplici da far terminare, e invece non è stato così. Io voglio che non vengano più perse vite umane". La notte scorsa la contraerea russa ha neutralizzato 90 droni ucraini ad ala fissa, undici dei quali nei cieli della regione di Mosca.

Russia: "Neutralizzati 90 droni ucraini nella notte"

La notte scorsa la contraerea russa ha neutralizzato 90 droni ucraini ad ala fissa, undici dei quali nei cieli della regione di Mosca. Lo riferisce il ministero della Difesa russo.

Kiev: "Tre feriti in attacco con droni nella regione di Kharkiv nella notte"

Durante la notte le truppe russe hanno attaccato gli insediamenti nei distretti di Chuhuyiv e Kupyansky, nella regione di Kharkiv, con droni d'attacco. Lo ha riferito il Servizio di emergenza statale su Telegram ,riferisce Ukrinform. "Nel villaggio di Martove, nella comunità di Pecheneg, una casa e un gazebo con una superficie complessiva di oltre 200 mq sono andati a fuoco. 3 persone sono rimaste ferite", si legge nel rapporto. Nel villaggio di Kalugino-Bashkyrivka, nella comunità di Chuhuyiv, sono andati a fuoco 2 garage e 2 auto. Nel villaggio di Zhukiv Yar, nella comunità di Velykoburlutsk, è andato a fuoco un edificio residenziale di 150 mq. 

