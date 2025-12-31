Guerra Ucraina, Putin: "La Russia crede nella vittoria"

"Il futuro ci attende, e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento sulla nostra forza, su chi ci sta intorno, sui nostri cari, e siamo sempre pronti a offrire una spalla", ha sottolineato il presidente russo durante il discorso di Capodanno alla nazione. "Un tale sostegno reciproco ci dà fiducia che tutto ciò che abbiamo pianificato, le nostre speranze e i nostri piani si avvereranno", ha aggiunto
La Russia crede fermamente nella vittoria in Ucraina. Lo ha assicurato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del suo discorso di Capodanno. Lo zar, come riportato dall'agenzia Tass, si è anche congratulato con i partecipanti all'operazione militare speciale: "Crediamo in voi e nella vostra vittoria", ha ribadito. Con le immagini del Cremlino di notte sullo sfondo, il leader di Mosca ha parlato alla nazione per circa tre minuti, facendo diretto appello all'unità nazionale.
"Una grande famiglia"
Tra l'altro, le prime persone ad ascoltare e vedere il discorso di Putin sono stati gli abitanti della Kamchatka e di Chukotkache che hanno già festeggiato il Capodanno. "Siamo una grande famiglia, forte e unita", ha assicurato ancora lo zar. "Contiamo sulla nostra forza, su chi ci è vicino e caro. Possano le nostre tradizioni, la fede, la memoria unire tutte le generazioni e sostenerci sempre", ha sototlineato ancora
L'amore "devoto" per la Russia
In un altro passaggio del suo discorso Putin ha ribadito di essere, con il popolo che guida, "uniti nel nostro amore sincero, altruista e devoto per la Russia". Quindi un pensiero particolare: "Faccio i complimenti a tutte le nostre truppe e ai nostri comandanti", ha insistito Putin. "Il futuro ci attende, e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento sulla nostra forza, su chi ci sta intorno, sui nostri cari, e siamo sempre pronti a offrire una spalla. Un tale sostegno reciproco ci dà fiducia che tutto ciò che abbiamo pianificato, le nostre speranze e i nostri piani si avvereranno", ha detto ancora lo zar. Per poi concludere: "Il lavoro, i successi e i risultati di ciascuno di noi creano nuovi capitoli nella nostra storia millenaria, e la forza della nostra unità determina la sovranità e la sicurezza della patria, il suo sviluppo e il suo futuro", ha detto.
