Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, Putin: "La Russia crede nella vittoria"

Mondo
©Ansa

"Il futuro ci attende, e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento sulla nostra forza, su chi ci sta intorno, sui nostri cari, e siamo sempre pronti a offrire una spalla", ha sottolineato il presidente russo durante il discorso di Capodanno alla nazione. "Un tale sostegno reciproco ci  dà fiducia che tutto ciò che abbiamo pianificato, le nostre speranze e i nostri piani si avvereranno", ha aggiunto

ascolta articolo

La Russia crede fermamente nella vittoria in Ucraina. Lo ha assicurato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del suo discorso di Capodanno. Lo zar, come riportato dall'agenzia Tass, si è anche congratulato con i partecipanti all'operazione militare speciale: "Crediamo in voi e nella vostra vittoria", ha ribadito. Con le immagini del Cremlino di notte sullo sfondo, il leader di Mosca ha parlato alla nazione per circa tre minuti, facendo diretto appello all'unità nazionale.

"Una grande famiglia"

Tra l'altro, le prime persone ad ascoltare e vedere il discorso di Putin sono stati gli abitanti della Kamchatka e di Chukotkache che hanno già festeggiato il Capodanno. "Siamo una grande famiglia, forte e unita", ha assicurato ancora lo zar. "Contiamo sulla nostra forza, su chi ci è vicino e caro. Possano le nostre tradizioni, la fede, la memoria unire tutte le generazioni e sostenerci sempre", ha sototlineato ancora

L'amore "devoto" per la Russia

In un altro passaggio del suo discorso Putin ha ribadito di essere, con il popolo che guida, "uniti nel nostro amore sincero, altruista e devoto per la Russia". Quindi un pensiero particolare: "Faccio i complimenti a tutte le nostre truppe e ai nostri comandanti", ha insistito Putin. "Il futuro ci attende, e ciò che sarà dipende in gran parte da noi. Facciamo affidamento sulla nostra forza, su chi ci sta intorno, sui nostri cari, e siamo sempre pronti a offrire una spalla. Un tale sostegno reciproco ci  dà fiducia che tutto ciò che abbiamo pianificato, le nostre speranze e i nostri piani si avvereranno", ha detto ancora lo zar. Per poi concludere: "Il lavoro, i successi e i risultati di ciascuno di noi creano nuovi capitoli nella nostra storia millenaria, e la forza della nostra unità determina la sovranità e la sicurezza della patria, il suo sviluppo e il suo futuro", ha detto. 

Approfondimento

Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE
FOTOGALLERY

©Ansa

1/39
Mondo

Vladimir Putin compie 73 anni: dal Kgb al Cremlino, la fotostoria

Nato il 7 ottobre 1952, l'ex agente segreto sovietico del Kgb - dopo la caduta del Muro di Berlino - ha fatto velocemente carriera diventando prima premier e poi presidente della Federazione Russa. Al quinto mandato, è uno dei politici più potenti e controversi al mondo. Nel febbraio 2022 ha dato il via all'invasione in Ucraina. La guerra prosegue tutt'oggi, mentre si rincorrono le voci su possibili problemi di salute

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE

live Mondo

La Russia insiste a incolpare Kiev per il presunto attacco alla residenza dello zar: "Droni...

Media: Netanyahu chiede esclusione Turchia da Board of Peace. LIVE

live Mondo

Il primo ministro israeliano ha chiesto a Trump di escludere la Turchia dal 'Board of Peace' che...

Capodanno 2026, festeggiamenti e celebrazioni nel mondo. FOTO

Mondo

Le isole dell'Oceano Pacifico centrale sono le prime a salutare il nuovo anno. Poi la mezzanotte...

3 foto

Los Angeles, sequestrate moto di Rossi e Marquez in garage ricercato

Mondo

Sotto sequestro una delle più imponenti collezioni private di motociclette mai viste: non meno di...

Eurostar annuncia la ripresa del traffico in entrambe le direzioni

Mondo

"L'incidente relativo all'interruzione di corrente nel tunnel sotto la Manica è...

Mondo: I più letti