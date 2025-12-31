Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Putin schiera in Bielorussia missili con capacità nucleari. LIVE

live Mondo
GETTY - RUSSIAN DEFENSE MINISTRY / HANDOUT

Il Cremlino mostra di nuovo i muscoli con l'annuncio che i suoi missili Oreshnik, schierati con capacità nucleare in Bielorussia, "sono ora operativi". Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa. Droni contro un città portuale russa sul Mar Nero, due feriti e diversi danni

Il macigno lanciato da Mosca, con l'accusa a Kiev di aver attaccato la residenza di Vladimir Putin, continua ad agitare le acque del negoziato. I russi "non hanno ancora fornito prove plausibili" del raid, ha denunciato Volodymyr Zelensky con il sostegno dell'Eliseo, che ha parlato di "atto di sfida all'agenda della pace". Il Cremlino invece ha cavalcato l'onda, avvertendo che queste "azioni criminali" sono una pietra tombale sulle trattative. Mostrando di nuovo i muscoli con l'annuncio che i suoi missili Oreshnik, schierati con capacità nucleare in Bielorussia, "sono ora operativi". In questa turbolenza la diplomazia europea, che resta cauta sulle reali intenzioni della Casa Bianca, ha serrato ancora una volta le fila al fianco di Kiev: i leader, inclusa Giorgia Meloni, si sono consultati nuovamente tramite una call, preparando il terreno per una prossima riunione il 6 gennaio in Francia, nell'ambito della Coalizione dei Volenterosi.

Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa. Droni contro un città portuale russa sul Mar Nero, due feriti e diversi danni.

Quattro feriti nei raid russi di stanotte su Odessa, danni e incendi

Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa, secondo quanto dichiarato su Telegram da Sergey Lysak, capo dell'amministrazione militare locale. "I droni hanno attaccato infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche nella nostra regione", hanno dichiarato da parte loro le autorità dell'oblast di Odessa, aggiungendo che i rais hanno danneggiato edifici e causato incendi. Due bambini di 8 e 14 anni e un neonato di 7 mesi sono rimasti feriti. Un uomo di 42 anni è in gravi condizioni, secondo Lysak. Questi attacchi si verificano in un contesto di crescenti tensioni tra Kiev e Mosca, poco dopo le dichiarazioni di Stati Uniti e Ucraina che indicavano progressi nei colloqui per un accordo che potrebbe fermare l'invasione russa nel Paese. Kiev ieri ha sottolineato la mancanza di prove a sostegno delle accuse di Mosca di un attacco di droni ucraini contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin, mentre Mosca ha avvertito che avrebbe inasprito la sua posizione nei colloqui volti a porre fine al conflitto. Ciononostante, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 6 gennaio è previsto un incontro in Francia con i leader degli alleati di Kiev. 

Droni contro un città portuale russa sul Mar Nero, due feriti e diversi danni

Due persone sono rimaste ferite in un attacco di droni sulla città portuale meridionale russa di Tuapse, sul Mar Nero; sono rimaste danneggiate cinque case, un ormeggio e attrezzature per la lavorazione del petrolio: lo ha dichiarato su Telegram il centro di risposta alle crisi della regione di Krasnodar, citato dall'agenzia di stampa russa Tass.

'Nessuna prova del raid sulla dacia', il 6 vertice europeo a Parigi

Il macigno lanciato da Mosca, con l'accusa a Kiev di aver attaccato la residenza di Vladimir Putin, continua ad agitare le acque del negoziato. I russi "non hanno ancora fornito prove plausibili" del raid, ha denunciato Volodymyr Zelensky con il sostegno dell'Eliseo, che ha parlato di "atto di sfida all'agenda della pace". Il Cremlino invece ha cavalcato l'onda, avvertendo che queste "azioni criminali" sono una pietra tombale sulle trattative. Mostrando di nuovo i muscoli con l'annuncio che i suoi missili Oreshnik, schierati con capacità nucleare in Bielorussia, "sono ora operativi". In questa turbolenza la diplomazia europea, che resta cauta sulle reali intenzioni della Casa Bianca, ha serrato ancora una volta le fila al fianco di Kiev: i leader, inclusa Giorgia Meloni, si sono consultati nuovamente tramite una call, preparando il terreno per una prossima riunione il 6 gennaio in Francia, nell'ambito della Coalizione dei Volenterosi. Il presunto blitz con 91 droni contro la villa di Putin a Valdai, che non ha provocato né feriti né danni, è stato liquidato da Kiev come una "bugia verificabile anche dai nostri partner con le loro tecnologie". Ed effettivamente fonti dell'entourage di Emmanuel Macron hanno fatto sapere che non è emersa "nessuna prova concreta". Al contrario, il Cremlino ha tenuto il punto. Innanzitutto, ha promesso una rappresaglia ("i nostri militari sanno come, con cosa e quando rispondere", le parole di Dmitry Peskov), e poi la postura negoziale della Russia si "irrigidirà". Per il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov "i negoziati per una soluzione affidabile e duratura alla crisi ucraina non potranno avere successo senza la fine di tutta questa politica criminale" da parte di Kiev. Sul fronte diplomatico i leader europei si sono riuniti in videoconferenza per fare il punto della situazione, con un messaggio rivolto principalmente a Mosca: "Serve trasparenza e onestà da parte di tutti, inclusa la Russia", hanno sottolineato Donald Tusk e Friedrich Merz. Zelensky ha poi annunciato i prossimi passi: sabato in Ucraina si riuniranno i consiglieri della sicurezza nazionale dei Paesi alleati, mentre si sta "pianificando per il 6 gennaio in Francia" un incontro tra i capi di stato e di governo. 

Mondo: I più letti