Mosca, chi era Fanil Sarvarov: il generale russo morto nell'esplosione

Il tenente generale russo Fanil Sarvarov è morto nell'esplosione avvenuta a Mosca. Capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa, il 56enne è stato ucciso da un ordigno equivalente a 300 grammi di tritolo, collocato sotto la sua automobile lungo via Yasenevaya, nella zona sud della capitale russa. Come ha riferito il Comitato investigativo russo, sulla morte del tenente generale è stata aperta un'indagine e una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini". Nel 2024 Sarvarov aveva ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin il grado di generale luogotenente.

Chi era Fanil Sarvarov

Nato nel 1969 nella regione di Perm (Urali), Sarvarov si era formato nelle accademie militari delle forze corazzate e dello Stato maggiore. Tra il 1992 e il 2003, Sarvarov aveva partecipato alle operazioni di combattimento durante il conflitto osseto-inguscio e all'operazione antiterrorismo in Cecenia. Nel periodo 2015-2016 aveva invece preso parte all'intervento delle forze armate russe in Siria. In seguito alla partecipazione all'Operazione militare speciale Ucraina era stato inserito nell'elenco dei presunti "criminali di guerra" del portale web ucraino "Mirotvorets" (Peacemaker). Nel corso della carriera, il tenente generale è stato insignito dell'Ordine del Coraggio, dell'Ordine "Al Merito della Patria" e dell'Ordine "Al Merito Militare".