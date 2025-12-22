Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev

Offerte Sky
Russia, esplode un'auto a Mosca: morto il generale russo Fanil Sarvarov. Accuse a Kiev

Mondo
©Ansa

Nell'esplosione, avvenuta intorno alle 7 locali in via Yasenevaya, è morto il capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo. Le autorità indagano su un possibile collegamento con l'Ucraina. Sulla morte di Sarvarov è stata aperta un'indagine e una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini"

Un'automobile è esplosa nel cortile di un edificio nella zona sud di Mosca. Come ha riferito il Comitato investigativo russo, nella deflagrazione è morto il tenente generale 56enne Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo. Le autorità indagano su un possibile collegamento dell'esplosione, avvenuta intorno alle 7 locali in via Yasenevaya, con l'Ucraina. Come ha precisato il Comitato in un comunicato stampa, sulla morte di Sarvarov è stata aperta un'indagine e una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini", secondo la stessa fonte.

RUSSIA CAR EXPLOSION - ©Ansa

Le indagini sull'esplosione

Come riferisce la Tass, gli inquirenti russi stanno valutando diverse teorie sull'omicidio, secondo una delle quali "l'attentato sarebbe stato organizzato dai servizi speciali ucraini". Sul luogo dell'esplosione sono in corso indagini. "I testimoni oculari vengono interrogati e si stanno esaminando le riprese delle telecamere a circuito chiuso", ha dichiarato la portavoce del comitato investigativo, Petrenko. Sarvarov, 56 anni, nel maggio 2024 aveva ricevuto il grado di generale luogotenente dallo stesso presidente, Vladimir Putin. 

RUSSIA CAR EXPLOSION - ©Ansa

