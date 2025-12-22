Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev

Nell'esplosione, avvenuta intorno alle 7 locali in via Yasenevaya, è morto il capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo. Le autorità indagano su un possibile collegamento con l'Ucraina. Sulla morte di Sarvarov è stata aperta un'indagine e una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini"

Un'automobile è esplosa nel cortile di un edificio nella zona sud di Mosca. Come ha riferito il Comitato investigativo russo, nella deflagrazione è morto il tenente generale 56enne Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo. Le autorità indagano su un possibile collegamento dell'esplosione, avvenuta intorno alle 7 locali in via Yasenevaya, con l'Ucraina. Come ha precisato il Comitato in un comunicato stampa, sulla morte di Sarvarov è stata aperta un'indagine e una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini", secondo la stessa fonte.