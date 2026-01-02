Crimea, la villa di Putin da 100 mln: dalla criocamera ai bagni d'oro

Un'indagine del team di Aleksei Navalny ha svelato l'esistenza di una lussuosa villa da oltre 100 milioni di euro a Capo Aya, in Crimea, attribuita a Vladimir Putin. Situata su una scogliera a picco sul Mar d'Azov, vicino a Sebastopoli, la proprietà era originariamente destinata all’ex presidente ucraino Yanukovych. Dopo l'annessione russa del 2014, il complesso, anziché essere trasformato in una struttura pubblica, sarebbe passato sotto il controllo del Cremlino. La tenuta vanta una residenza principale di 9mila metri quadri, interni sfarzosi con suite padronali da 240 metri quadri, un molo privato, una spiaggia artificiale e un eliporto.

Un ospedale privato con criocamera

L'arredamento interno della villa è all'insegna dello sfarzo: bagni con jacuzzi dorate e vasche a forma di fiore da 32mila euro, per un totale di 120mila euro di arredi per singolo bagno. Un piano è interamente occupato da un ospedale privato con sala operatoria all'avanguardia e criocamera. Non manca l'intrattenimento, con una sala cinema da otto posti. Secondo le indagini condotte dal team di Navalny, l'intero complesso sarebbe stato finanziato da una cerchia ristretta di oligarchi vicini a Putin, gli stessi che avrebbero coperto i costi per le sue altre lussuose residenze. La proprietà risulta distribuita tramite una rete di società fittizie riconducibili a questi stessi individui. L'inchiesta si conclude con un interrogativo retorico sull'accumulazione smodata di ricchezze da parte del leader russo: "Putin e i suoi amici hanno rubato così tanto in un quarto di secolo che non è più possibile spenderlo. Perché ha bisogno di un altro palazzo? Di quanti palazzi può avere bisogno un uomo?"