Morte Papa, media: governo Israele ha fatto cancellare post ambasciate

Secondo il sito di news Ynet, il ministero degli Esteri israeliano ha fatto cancellare i messaggi ufficiali delle sue ambasciate in tutto il mondo, che riportavano la frase: "Riposa in pace, Papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione". Questo avrebbe suscitato l'ira di molti ambasciatori. Il premier Netanyahu è rimasto in silenzio sulla morte di Bergoglio che ha più volte denunciato la drammatica situazione umanitaria a Gaza

Il ministero degli Esteri israeliano avrebbe fatto cancellare ieri, poche ore dopo la pubblicazione, i messaggi di cordoglio per la morte di Papa Francesco postati sui profili ufficiali di X delle sue ambasciate di tutto il mondo. A dirlo è il sito di news Ynet, secondo cui la decisione è stata trasmessa a tutte le rappresentanze israeliane senza spiegazioni e avrebbe suscitato l'ira di molti ambasciatori. "Riposa in pace, Papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione", era il messaggio poi cancellato (MORTE PAPA FRANCESCO: LO SPECIALE - I VIDEO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Il silenzio di Netanyahu

“Abbiamo reagito alle parole del Papa contro Israele durante la sua vita, non parleremo dopo la morte", ha sottolineato un funzionario degli Esteri secondo Ynet. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu è rimasto in silenzio sulla morte di Bergoglio. Un silenzio che sembra una presa di distanza: non è un mistero, infatti, che dopo il 7 ottobre e l'inizio della guerra a Gaza i rapporti tra Israele e la Santa Sede siano stati segnati dalla tensione. Negli ultimi mesi il Pontefice ha più volte denunciato la situazione nella Striscia e chiesto la fine della guerra. Anche il giorno prima di morire, nell’Urbi et Orbi di Pasqua, Francesco ha parlato della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, definendola “una situazione drammatica e ignobile” e chiedendo il cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi. Parole che, ancora una volta, avevano suscitato reazioni contrastanti in Israele.