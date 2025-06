Nuovo scudo aereo europeo, quali sono le prospettive?

Israele, di fatto, è l’unico Paese al momento che è dotato - complice anche un territorio molto ridotto - di sistemi così sofisticati e performanti. E l’Europa li guarda con interesse. Non solo. Anche il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, alcuni giorni fa, ha lanciato l’appello ad aumentare le difese aeree e missilistiche del 400%, per proteggere i cieli dei 32 Stati membri dell’Alleanza. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 16 giugno.

Il piano europeo

L'Europa attualmente non ha difese aeree anti-missile, ma c'è un piano europeo proprio per dotarsi di uno scudo di questo tipo, anche se le tempistiche non sono chiare. Ma quali Paesi partecipano a questa iniziativa? Sicuramente non l’Italia e la Francia che non aderiscono perché propongono che vengano usate anche altre tecnologie rispetto a quella israeliana. Tra i partecipanti c’è, invece, la Germania e, proprio pochi giorni fa, si è saputo che Israele è entrato nella fase finale per consegnare a Berlino i missili Arrow 3, cioè quelli che stanno intercettando, al momento, in Israele, la maggior parte dei razzi lanciati dall’Iran sulle città dello Stato ebraico. Questo è l'accordo di vendita militare più grande della storia d'Israele.