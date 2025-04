Pasqua, messa a San Pietro. Attesa per Urbi et Orbi di Papa Francesco

Alle 10.30 inizia la celebrazione della Domenica di Pasqua, presieduta dal cardinale Angelo Comastri. La presenza del Pontefice oggi non è confermata, ma non è esclusa qualche sorpresa come nei giorni scorsi: il suo desiderio è quello di presiedere di persona la benedizione Urbi et Orbi

Inizia alle 10.30 la messa in piazza San Pietro della Domenica di Pasqua . In assenza di Papa Francesco, a presiedere il rito è il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano, delegato per l'occasione dal Pontefice. Bergoglio potrebbe presiedere di persona l'Urbi et Orbi.

L’attesa per Papa Francesco

La presenza del Papa oggi non è confermata, ma non è esclusa qualche sorpresa come nei giorni scorsi. Ieri, ad esempio, è andato a pregare nella basilica di San Pietro prima della Veglia di Pasqua. Il desiderio di Francesco sarebbe quello di presiedere di persona l'Urbi et Orbi, la tradizionale benedizione alla città e al mondo, ma fino all’ultimo non ci saranno conferme. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che Bergoglio vorrebbe esserci, ma ha precisato che si deciderà all’ultimo anche in base al meteo e alle sue condizioni di salute. La visita lampo in basilica di ieri potrebbe essere servita anche per un sopralluogo alla Loggia delle Benedizioni. Alcuni fedeli, infatti, hanno visto il Papa nell'area dove si trova la Pietà di Michelangelo: lì dietro c'è anche un ascensore che porta alla Loggia e ad altri luoghi del Palazzo apostolico. Ma è possibile anche che il Papa, sempre se riuscirà a esserci, scelga di fare l'Urbi et Orbi direttamente a piazza San Pietro.