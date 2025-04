L'incontro tra Vance e Papa Francesco: scambio di auguri per Pasqua

Faccia a faccia di pochi minuti a Santa Marta. Il vicepresidente americano, in visita in Italia, nella giornata di sabato aveva incontrato il segretario di Stato Parolin

Un incontro di pochi minuti a Santa Marta, prima della messa di Pasqua a San Pietro. Papa Francesco ha ricevuto domenica mattina il vicepresidente americano JD Vance, in visita in Italia in questi giorni. Un colloquio privato di pochi minuti, durante il quale, come riferisce la sala stampa vaticana, i due si sono scambiati gli auguri. Ieri c’era stato invece l’incontro tra Vance e il cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Un incontro che si è svolto poche ore prima dell'annuncio da parte di Putin della tregua di Pasqua, in un clima molto cordiale e nel corso del quale, probabilmente, si è cercato di gettare le basi per trovare un punto di incontro sulla delicata questione della gestione dei migranti, che aveva subito aperto un solco tra Washington e il Vaticano.