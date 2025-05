Ucraina, Zelensky giovedì a Istanbul: "Guerra può finire". LIVE

L'Unione europea ha deciso di attendere l'esito dei negoziati sull'Ucraina in programma il 15 maggio a Istanbul prima di discutere nuove sanzioni contro la Russia. A riferirlo sono fonti dell'agenzia Bloomberg, secondo cui il 12 maggio gli Stati Uniti hanno notificato ai funzionari europei la loro intenzione di consentire a Russia e Ucraina di tenere colloqui ad Ankara, per poi prendere in considerazione l'aumento della pressione su Mosca, appellandosi agli Usa per l'introduzione di nuove sanzioni anti-russe. I leader degli Stati europei vogliono nuovamente chiedere al leader americano Donald Trump di adottare misure restrittive se "Putin si rifiuta di incontrare Zelensky o la Russia non accetta un cessate il fuoco immediato e incondizionato", ha scritto l'agenzia, le cui dichiarazioni vengono riprese dalla russa Tass. Tuttavia, secondo Bloomberg, l'amministrazione statunitense non ha ancora preso una decisione definitiva sulla questione delle sanzioni anti-russe, in merito alle quali il Dipartimento di Stato non ha ancora rilasciato commenti.