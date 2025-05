Zelensky vuole incontro con Putin. Mosca non risponde

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha dichiarato che il suo omologo statunitense, Donald Trump, deve convincersi che Vladimir Putin sta mentendo e che non sono gli ucraini a frenare un possibile processo di pace. "Trump deve convincersi che Putin sta mentendo. E noi dobbiamo affrontare le cose in modo ragionevole e dimostrare che non siamo noi a frenare questo processo. Ecco perche' faccio quello che faccio, in modo che altri Paesi, non solo gli Stati Uniti, vedano che Putin non vuole (il processo)", ha affermato Zelensky in un'intervista alla rivista tedesca 'Der Spiegel', riferendosi alla sua volontà di incontrare il presidente russo a Istanbul.