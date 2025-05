Ucraina, Meloni sente Erdogan: “Mosca accetti il cessate il fuoco”

La premier ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Meloni ha sottolineato l'importanza di un cessate il fuoco totale di 30 giorni. Entrambi i leader hanno ribadito il sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina

La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Al centro della chiamata il conflitto in Ucraina e la possibilità di rilanciare i negoziati di pace nell’incontro di giovedì a Istanbul, dove sono previsti i colloqui diplomatici tra Russia e Ucraina. In una nota, Palazzo Chigi ha riferito che “alla luce della disponibilità turca a ospitare a Istanbul i negoziati di pace tra Ucraina e Russia, i due Leader hanno discusso delle prospettive diplomatiche e reiterato il loro sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina". (GUERRA IN UCRAINA. LE NOTIZIE IN DIRETTA)