Negoziati Ucraina, Putin assente a Istanbul non incontrerà Zelensky

Gli inviati speciali della Casa Bianca, Steve Witkoff e Keith Kellogg, si recheranno nelle prossime ore in Turchia per il vertice russo-ucraino in programma a Istanbul. Lo riferiscono a Reuters fonti ben informate, si legge sul Times of Israel. Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo, Vladimir Putin, non sara' presente ai colloqui e, secondo la Cnn, anche il suo omologo Usa, Donald Trump, avrebbe deciso di non partecipare di persona. Washington spera che Mosca accetti la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni, proposta alla quale Kiev ha già acconsentito.