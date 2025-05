Ucraina, cosa si sa del possibile incontro Putin-Zelensky in Turchia

Introduzione

Se succedesse davvero, soprattutto con così poco preavviso, sarebbe un incontro storico. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato la sfida che gli aveva lanciato Vladimir Putin: aspetterà il capo del Cremlino in Turchia, giovedì 15 maggio, ha scritto su X, in risposta alla proposta a sorpresa per trattative dirette a Istanbul tra Mosca e Kiev che lo stesso Putin aveva avanzato in un incontro notturno con i giornalisti alle 2 del mattino di domenica 11 maggio.

“Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”, dice Zelensky, accogliendo anche l’invito di Donald Trump, che ha chiesto a Kiev di cercare di capire in prima persona quale carte vuole giocarsi la Russia per andare verso la fine di una guerra che dura ormai dal 24 febbraio 2022.