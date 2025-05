Giorno Vittoria, Putin: tutta la Russia sostiene offensiva in Ucraina

Tutta la Russia sostiene l'offensiva in Ucraina. Questo il messaggio del presidente russo Vladimir Putin in un’occasione cruciale, quella della parata del giorno della Vittoria nella Piazza Rossa a Mosca ( LE FOTO ). Putin, durante l’evento, che celebra l'80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, si è seduto accanto al presidente cinese Xi Jinping. Presenti anche altre due decine di leader stranieri arrivati nella capitale russa per la parata odierna ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

La mini-tregua

Intanto l'ordine di Putin per una tregua di tre giorni con l'Ucraina, in concomitanza con le commemorazioni di oggi a Mosca, è entrato in vigore alla mezzanotte locale di giovedì. Un cessate il fuoco su cui tuttavia restano tante incognite, perché Kiev non l'ha mai accettato, liquidandolo come una messa in scena, e chiedendo invece una pausa delle ostilità di 30 giorni. Ore prima che la tregua entrasse in vigore, Mosca e Kiev si erano scambiate una serie di attacchi aerei, provocando la chiusura degli aeroporti in Russia e causando almeno due morti in Ucraina. La mini-tregua russa è l'unica concessione fatta da Putin finora nonostante il pressing americano, sostenuto dall'Ucraina, di un cessate il fuoco incondizionato e prolungato.