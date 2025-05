Guerra Ucraina, oggi in Russia la parata per il Giorno della Vittoria

L'ordine di Vladimir Putin per una tregua di tre giorni con l'Ucraina, in concomitanza con le commemorazioni di oggi a Mosca del Giorno della Vittoria, è entrato in vigore alla mezzanotte locale di giovedì. Un cessate il fuoco su cui tuttavia restano tante incognite, perché Kiev non l'ha mai accettato, liquidandolo come una messa in scena, e chiedendo invece una pausa delle ostilità di 30 giorni. Ore prima che la tregua entrasse in vigore, Mosca e Kiev si erano scambiate una serie di attacchi aerei, provocando la chiusura degli aeroporti in Russia e causando almeno due morti in Ucraina. La mini-tregua russa è l'unica concessione fatta da Putin finora nonostante il pressing americano, sostenuto dall'Ucraina, di un cessate il fuoco incondizionato e prolungato. Nella capitale russa intanto sono arrivati i leader stranieri che presenzieranno sulla Piazza Rossa alla parata per l'80/o anniversario della vittoria sul nazifascismo. Tra loro il presidente cinese Xi Jinping, che prima di lasciare Pechino ha lanciato un messaggio a Washington affermando che l'alleanza sino-russa non è di carattere transitorio, e quindi non potrà essere messa in pericolo dal dialogo avviato da Trump con il Cremlino. Russia e Cina "devono resistere congiuntamente a qualsiasi tentativo per interferire e minare l'amicizia e la fiducia reciproca", ha affermato Xi. Sulla regione di Mosca sono continuati nel frattempo ad arrivare i droni lanciati dagli ucraini nel tentativo di rovinare la festa.

