Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì su richiesta dell'Ucraina, in seguito ai massicci attacchi aerei russi su Kiev che hanno lasciato parte della capitale senza riscaldamento, secondo l'ordine del giorno rivisto del Consiglio, riportato da Afp. "La Russia ha raggiunto un nuovo e spaventoso livello di crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei suoi attacchi contro i civili e le infrastrutture civili in Ucraina", ha scritto l'ambasciatore ucraino all'Onu, Andriy Melnyk, nella sua lettera di richiesta della riunione. La sua richiesta è stata sostenuta da sei membri del Consiglio (Francia, Regno Unito, Lettonia, Danimarca, Grecia e Liberia), hanno riferito fonti diplomatiche.