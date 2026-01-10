Guerra Ucraina Russia, lunedì consiglio Onu. Ipotesi accordo libero scambio con Usa. LIVE
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì su richiesta dell'Ucraina, in seguito ai massicci attacchi aerei russi su Kiev che hanno lasciato parte della capitale senza riscaldamento. Zelensky starebbe negoziando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti che prevederebbe zero dazi doganali sul commercio con gli Stati Uniti e si applicherebbe ad alcune aree industriali dell'Ucraina. Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 59 droni ucraini in diverse regioni
in evidenza
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì su richiesta dell'Ucraina, in seguito ai massicci attacchi aerei russi su Kiev che hanno lasciato parte della capitale senza riscaldamento. Zelensky starebbe negoziando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti che prevederebbe zero dazi doganali sul commercio con gli Stati Uniti e si applicherebbe ad alcune aree industriali dell'Ucraina.
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 59 droni ucraini in diverse regioni durante la notte, secondo il Ministero della Difesa di Mosca.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Drone ucraino danneggia deposito di petrolio nel Volgograd
Un deposito di petrolio è in fiamme nella regione di Volgograd, nella Federazione Russa, dopo un attacco con un drone. A quanto afferma Ukrinform, la notizia è stata riportata dal governatore della regione russa di Volgograd, Andrey Bocharov, su Telegram. "Nel distretto di Oktyabrsky, a seguito della caduta di detriti di un drone, è stato segnalato un incendio in un deposito di petrolio", si legge nel messaggio. Secondo il governatore russo, i servizi competenti stanno lavorando "sulla scena dell'incidente". Bocharov ha aggiunto che, secondo i suoi "dati preliminari, non ci sono vittime".
Cos'è il missile ipersonico russo Oreshnik e dove può colpire in Europa
Il ministero della Difesa russo ha ufficializzato il 30 dicembre 2025 che il sistema missilistico Oreshnik è entrato formalmente in servizio in Bielorussia. Una conferma di quanto rivelato alla Reuters da due ricercatori statunitensi che qualche giorno fa hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca stava installando i nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. La stessa arma è stata poi utilizzata tra l'8 e il 9 gennaio per colpire Leopoli. Ma di cosa si tratta?
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpireVai al contenuto
Il Consiglio di sicurezza Onu si riunirà lunedì su richiesta dell'Ucraina
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì su richiesta dell'Ucraina, in seguito ai massicci attacchi aerei russi su Kiev che hanno lasciato parte della capitale senza riscaldamento, secondo l'ordine del giorno rivisto del Consiglio, riportato da Afp. "La Russia ha raggiunto un nuovo e spaventoso livello di crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei suoi attacchi contro i civili e le infrastrutture civili in Ucraina", ha scritto l'ambasciatore ucraino all'Onu, Andriy Melnyk, nella sua lettera di richiesta della riunione. La sua richiesta è stata sostenuta da sei membri del Consiglio (Francia, Regno Unito, Lettonia, Danimarca, Grecia e Liberia), hanno riferito fonti diplomatiche.
Ucraina, la Russia starebbe posizionando nuovi missili ipersonici in Bielorussia
Secondo quanto riporta la Reuters, due ricercatori statunitensi hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca sta probabilmente installando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. Uno sviluppo che potrebbe rafforzare la capacità russa di colpire l’Europa. La valutazione dei ricercatori è sostanzialmente in linea con le scoperte dell'intelligence statunitense.
Guerra Ucraina, nuovi missili ipersonici russi in BielorussiaVai al contenuto
Per ricevere le notizie di Sky TG24
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca, intercettati e distrutti nella notte 59 droni ucraini
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 59 droni ucraini in diverse regioni durante la notte, secondo il Ministero della Difesa di Mosca, come riportato dalla Tass. "Durante la notte, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 59 droni ucraini ad ala fissa: 11 sulle acque del Mar Nero, dieci sulla regione di Krasnodar, otto sulla regione di Bryansk, sei sulla regione di Lipetsk, quattro sulla regione di Kaluga, quattro sulle acque del Mar d'Azov, quattro sulla Repubblica di Adyghea, quattro sulla Repubblica di Crimea, tre sulla regione di Mosca, di cui uno diretto a Mosca, due sulla regione di Belgorod, uno sulla regione di Voronezh, uno sulla regione di Smolensk e uno sulla regione di Tula", ha affermato il Ministero in una nota.