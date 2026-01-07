L’Europa può contare sul sostegno Usa in Ucraina?

Al vertice dei Volenterosi del 7 gennaio a Parigi, sullo sfondo delle tensioni sulla Groenlandia, si è parlato di Ucraina, certo e di come i Paesi europei potrebbero vigilare sui confini che potrebbero nascere da un eventuale accordo di pace. Ma quello di cui non si è parlato era probabilmente il tema al centro della questione: i rapporti con gli Usa. Ecco cosa sta cambiando