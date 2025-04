Trump-Zelensky, la foto storica nella Basilica di San Pietro

Una foto che è già nella storia. Lo scatto che ritrae il presidente americano Donald Trump faccia faccia con il leader ucraino Volodymyr Zelensky è di una potenza visiva travolgente e ci restituisce un messaggio di pace nel giorno dei funerali di Papa Francesco ( LO SPECIALE ). L’uno seduto di fronte all’altro, in una basilica di San Pietro vuota, poco prima della cerimonia funebre. Gli occhi di milioni di persone in tutto il mondo sono puntati sul sagrato della basilica vaticana mentre loro, il numero uno della Casa Bianca e l’uomo che da anni resiste a Vladimir Putin, si parlano seduti a pochi centimetri di distanza. “Vedere i due leader parlare sulla pace al funerale del ‘Papa della pace’ ha un significato enorme”, ha detto la premier Meloni parlando con Repubblica. “Nel corso del colloquio, i leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”, ha poi scritto in una nota.

"Incontro simbolico"

Una conversazione “quasi” intima durata una quindicina di minuti. Niente orpelli, nessun cerimoniale. Zelensky, sui social media, ha definito l’incontro “molto simbolico, con il potenziale di diventare storico, se raggiungeremo risultati comuni”. “Spero che seguiranno risultati concreti su tutte le questioni che abbiamo affrontato – ha scritto ancora il presidente ucraino in un post su X -. Proteggere la vita del nostro popolo. Un cessate il fuoco totale e senza condizioni. Una pace reale e duratura che prevenga l’esplosione di un ulteriore conflitto”. La Casa Bianca ha risposto commentando l’incontro come “molto produttivo”. Il presidente americano ha poi scritto sul social Truth, esprimendo nervosismo nei confronti del Cremlino: “Putin non aveva motivo di sparare missili in aree civili e città negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, che mi sta prendendo in giro e che deve essere trattato in modo diverso, attraverso sanzioni bancarie o secondarie? Troppa gente sta morendo”.