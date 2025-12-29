Offerte Sky
Turbolenza su volo Ryanair, atterraggio d'emergenza e diversi passeggeri feriti

Mondo
©Ansa

Il decollo dal Regno Unito, dopo 50 minuti di volo, il velivolo diretto alle Canarie ha dovuto invertire la rotta per i forti scossoni ricevuti dai passeggeri ad alta quota 

Il volo Birmingham-Tenerife della Ryanair è stato investito da una turbolenza a 11mila metri d’altezza, provocando panico a bordo del velivolo dove diverse persone sono rimaste ferite in seguito ai forti scossoni ricevuti ad alta quota. Il pilota ha dovuto invertire la rotta, per poi ripartire per le Canarie in serata. 

Una fortissima turbolenza ha provocato alcuni feriti a bordo

Una fortissima turbolenza ha interrotto all'improvviso il viaggio tranquillo ai 197 passeggeri a bordo del Boeing 737 Max di Ryanair. Il volo FR1211 decollato ieri da Birmingham, Regno Unito, alle  15:05 ore locali era diretto a Tenerife, nelle Canarie. Dopo 50 minuti di volo, il maltempo ha preso il sopravvento a quota 37 mila piedi (11.278 metri). E’ scoppiato subito il panico a bordo. Dopo il ferimento di alcuni passeggeri, il pilota ha deciso di tornare indietro,  dopo aver lanciato l’allarme ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza per permettere al personale medico di curare chi ne aveva bisogno. I vuoti d'aria sono iniziati quando gli assistenti di volo stavano svolgendo il servizio a bordo con i carrelli nel corridoio. Le turbolenze hanno provocato lesioni ad alcuni passeggeri.

