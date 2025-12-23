Ryanair, da Antitrust sanzione per oltre 255 milioni di euro

Offerte Sky
Ryanair, dall'Antitrust sanzione di oltre 255 milioni per abuso di posizione dominante

Economia
©Ansa

La sanzione è stata comminata contestando le prassi adottate dal gruppo per circa due anni, da aprile 2023 ad aprile 2025 ed al termine di una complessa istruttoria

ascolta articolo

Una sanzione pari a 225,76 milioni di euro. E' quella quella che l'Antitrust ha comminato alla compagnia aerea Ryanair per abuso di posizione dominante, contestando le prassi adottate dal gruppo per circa due anni, da aprile 2023 ad aprile 2025. In particolare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, la multa sottolineando che il gruppo detiene "una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, da e per l’Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (OTA) e fisiche". 

La posizione dominante di Ryanair

Nello specifico, è stato spiegato, la posizione dominante deriva, oltre che da quote di mercato significative pari a circa il 38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte da e per l’Italia, pure da diversi altri indicatori. Tutti questi indicatori - sottolinea proprio l'Antitrust - "contribuiscono ad attribuire a Ryanair un significativo potere di mercato e la capacità di agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti". In definitiva, al termine di una complessa istruttoria, l’Autorità ha riferito di avere "accertato che Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente o tecnicamente oneroso l’acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, OTA e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori e/o con altri servizi turistici e assicurativi".

