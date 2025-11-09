Ryanair, cosa cambia dal 12 novembre: le nuove regole per il check-in

Introduzione
Nuove regole per salire a bordo degli aerei Ryanair. A partire dal prossimo mercoledì, 12 novembre 2025, le carte d'imbarco cartacee non saranno più ammesse per viaggiare sui voli low-cost della compagnia area irlandese. I passeggeri dovranno scaricare la loro versione digitale su Ryanair.com o sull’app Ryanair. Dopo il check-in, il documento apparirà automaticamente nell’app. La compagnia motiva la scelta con l’obiettivo di rendere il viaggio più veloce e semplice, ridurre lo spreco di carta e i costi aeroportuali. La carta d’imbarco digitale, inoltre, migliora il servizio ai clienti e facilita la riprenotazione in caso di cancellazioni o ritardi. Ecco quali sono le nuove direttive per salire a bordo e la sanzioni a cui si andrà incontro se non verranno rispettate.
Quello che devi sapere
Cosa succede se non si fa il check-in online
I passeggeri continueranno a ricevere le e-mail di promemoria per effettuare il check-in a partire da 24 ore prima della partenza. Chi si presenterà in aeroporto senza averlo fatto potrà comunque viaggiare, ma pagando un supplemento di 55 euro per ottenere la carta d’imbarco al gate, definito dalla compagnia come “tassa check-in”.
Come effettuare il check-in online
Per viaggiare con Ryanair sarà necessario completare il check-in online attraverso il sito Ryanair.com o tramite l’app ufficiale prima dell’arrivo in aeroporto. Una volta confermati i dati, la carta d’imbarco digitale comparirà automaticamente nell’app e potrà essere mostrata ai controlli di sicurezza e al gate.
Cosa succede se si scarica lo smartphone
In caso di perdita dello smartphone o di batteria scarica, la carta d’imbarco verrà emessa gratuitamente, a condizione che il check-in sia già stato completato online.
Se il telefono si perde o si scarica dopo i controlli
Nel caso in cui, dopo aver superato i controlli di sicurezza, il telefono o il tablet venga perso o si scarichi, Ryanair precisa che non ci saranno problemi per l’imbarco. In questo scenario, i dati del passeggero risultano comunque registrati nel sistema della compagnia e sarà quindi possibile accedere al gate e proseguire il viaggio.
Viaggiatori senza smartphone o tablet
Chi non dispone di uno smartphone o di un tablet potrà comunque ottenere la carta d’imbarco direttamente in aeroporto senza costi aggiuntivi. In questo caso, però, è necessario che il check-in online sia stato completato prima dell’arrivo: solo così il documento potrà essere rilasciato gratuitamente dal personale Ryanair. Resteranno attivi banchi check-in e biglietterie in tutti gli scali.
La strategia digitale del vettore irlandese
Ryanair ha definito questa scelta come “l’ultimo passo nella trasformazione digitale della compagnia”. Negli ultimi anni, il vettore low cost ha infatti investito molto nel miglioramento della propria app, inserendo funzioni pensate per semplificare e velocizzare l’esperienza di viaggio dei clienti. Tra le innovazioni introdotte ci sono: Order to Seat, che permette di ordinare cibi e bevande dal telefono e riceverli per primi direttamente al posto; Live Flight Information, con aggiornamenti in tempo reale su gate, procedure di imbarco ed eventuali ritardi; Direct Disruption Updates, un servizio che notifica in diretta eventuali disservizi tramite il Centro Operativo Ryanair. Secondo i dati della compagnia, quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri trasportati ogni anno già utilizza la carta d’imbarco digitale
Il parallelo con altri settori
La transizione al 100% digitale non rappresenta una novità assoluta: Ryanair sottolinea come altri settori abbiano già completato con successo la medesima trasformazione. Festival musicali, eventi sportivi e concerti utilizzano da tempo biglietti solo digitali, riducendo costi e tempi e facilitando i controlli agli ingressi. L’obiettivo è replicare lo stesso modello nel trasporto aereo, convinta che il cambiamento porterà benefici a lungo termine sia in termini di efficienza che di sostenibilità
Perché questo cambiamento
Secondo Ryanair, l’introduzione esclusiva della carta d’imbarco digitale permetterà di ridurre i costi aeroportuali e, di conseguenza, mantenere basse le tariffe per tutti i passeggeri. La compagnia sottolinea inoltre che il nuovo sistema offre un servizio più efficiente, con informazioni aggiornate sul volo direttamente nell’app, e agevola la riprenotazione in caso di cancellazioni o ritardi. La scelta ha anche un obiettivo ambientale: eliminare l’utilizzo di circa 300 tonnellate di carta all’anno.
Check-in solo online, una mossa più “smart” e sostenibile
Secondo Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee offrirà un’esperienza di viaggio “più veloce, smart e sostenibile”. L’app “myRyanair” sarà al centro di questo nuovo sistema, fungendo da strumento unico per check-in, gestione della prenotazione, aggiornamenti in tempo reale e servizi aggiuntivi. La compagnia insiste sul fatto che il digitale non rappresenti un ostacolo, bensì un vantaggio per i clienti