Ryanair, cosa cambia dal 12 novembre: le nuove regole per il check-in

Introduzione

Nuove regole per salire a bordo degli aerei Ryanair. A partire dal prossimo mercoledì, 12 novembre 2025, le carte d'imbarco cartacee non saranno più ammesse per viaggiare sui voli low-cost della compagnia area irlandese. I passeggeri dovranno scaricare la loro versione digitale su Ryanair.com o sull’app Ryanair. Dopo il check-in, il documento apparirà automaticamente nell’app. La compagnia motiva la scelta con l’obiettivo di rendere il viaggio più veloce e semplice, ridurre lo spreco di carta e i costi aeroportuali. La carta d’imbarco digitale, inoltre, migliora il servizio ai clienti e facilita la riprenotazione in caso di cancellazioni o ritardi. Ecco quali sono le nuove direttive per salire a bordo e la sanzioni a cui si andrà incontro se non verranno rispettate.